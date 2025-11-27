Καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και με τις εκπτώσεις να φτάνουν στο «πικ» τους, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Οι προσφορές της Black Friday αναμένεται να τονώσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών λίγες εβδομάδες πριν τις γιορτές, ενώ ανοιχτά θα είναι και κάποια σούπερ μάρκετ.

Ως συνήθως η αλυσίδα Σκλαβενίτης αλλά και η ΑΒ Βασιλόπουλος θα απέχουν, ενώ αντίστοιχη απόφαση φαίνεται πως έχει ληφθεί μέχρι στιγμή και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ:

LIDL με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ,

με ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, καθώς και καταστήματα MyMarket με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ - δείτε τη λίστα εδώ.

Το σίγουρο είναι ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και αυτή πριν την Πρωτοχρονιά, ενώ σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του εορταστικού ωραρίου, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα ανακοινώνουν εάν θα λειτουργήσουν κάποια από τις παρακάτω Κυριακές.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές: