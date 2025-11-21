Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις στη χώρα το 2024, φτάνοντας τις 961.967 έναντι 837.726 το 2023, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση 14,8%.

Η ανοδική τάση δεν περιορίζεται στη συγκυρία του τελευταίου έτους, καθώς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ενίσχυση 79,5% μέσα στη δεκαετία, από 535.992 πράξεις το 2015 σε σχεδόν ένα εκατομμύριο το 2024. Το σύνολο των ενεργών συμβολαιογράφων το 2024 ανήλθε στους 2.986.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, που πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στις πράξεις που αφορούν πλειστηριασμούς, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 32,1%. Ακολούθησαν οι δωρεές εν ζωή με άνοδο 31,3% και οι γονικές παροχές με αύξηση 23,4%.

Ως προς τον όγκο των πράξεων, την πρώτη θέση κατέλαβαν τα πληρεξούσια με 220.392 συμβολαιογραφικές πράξεις, ενώ οι αγοραπωλησίες ακινήτων έφτασαν τις 145.765, αριθμός που αφορά μεταβιβάσεις και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ακίνητα ανά συμβόλαιο ή μερίδια αυτών. Στις διαθήκες, τέλος, συντάχθηκαν 39.438 πράξεις μέσα στο έτος.