Το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που αναφέρονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως πιθανοί διάδοχοι για την προεδρία του Eurogroup, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου, μόλις τρεις μήνες μετά την επανεκλογή του για τρίτη θητεία.

Όπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, ο Ιρλανδός υπουργός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας –και κατ’ επέκταση από την ηγεσία του 20μελούς σχήματος της ευρωζώνης– προκειμένου να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή και chief knowledge officer στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Την προεδρία του Eurogroup αναλαμβάνει προσωρινά ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, έως ότου εκλεγεί ο νέος επικεφαλής, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του θεσμού. Για την ανάδειξη νέου προέδρου απαιτείται απλή πλειοψηφία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, με την επόμενη ψηφοφορία να θεωρείται πιθανό να πραγματοποιηθεί ήδη τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στους βασικούς υποψηφίους περιλαμβάνεται ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος είχε εξετάσει και στο παρελθόν το ενδεχόμενο υποψηφιότητας, χωρίς όμως να θελήσει να ανταγωνιστεί τον τότε εν ενεργεία πρόεδρο. Ως ισχυρό χαρτί για τη διαδοχή παρουσιάζεται και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επίσης προερχόμενος από το ΕΛΚ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες επικοινώνησε το Euro2day.gr, σημειώνουν ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει διεθνώς είναι τιμητική τόσο για τον υπουργό όσο και για τη χώρα, καθώς αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Διευκρινίζουν πάντως ότι δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση από ελληνικής πλευράς για τη διεκδίκηση της θέσης.