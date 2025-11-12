Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων είχε καταχωρίσει στα βιβλία του σειρά φορολογικών στοιχείων από εκδότρια επιχείρηση η οποία χαρακτηρίστηκε φορολογικά υπαρκτή αλλά συναλλακτικά ανύπαρκτη.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή επιχειρηματία, επικυρώνοντας τις πράξεις της ΔΟΥ που τον έκριναν λήπτη εικονικών τιμολογίων για το φορολογικό έτος 2020.

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων είχε καταχωρίσει στα βιβλία του σειρά φορολογικών στοιχείων από εκδότρια επιχείρηση η οποία χαρακτηρίστηκε φορολογικά υπαρκτή αλλά συναλλακτικά ανύπαρκτη, χωρίς προσωπικό, υποδομές ή δραστηριότητα που να δικαιολογεί τις παροχές υπηρεσιών που φερόταν να εκτελεί. Η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν προσκόμισε βιβλία και στοιχεία, ενώ από τα διαθέσιμα δεδομένα προέκυψε ότι δεν διέθετε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αγορές ή συνεργασίες με υπεργολάβους.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι οι πράξεις στερούνταν σαφήνειας ως προς τη νομική τους βάση και ότι τα ευρήματα αφορούσαν αποκλειστικά τον εκδότη. Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι οι πράξεις φέρουν επαρκή αιτιολογία και ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, όταν αποδεικνύεται πως ο εκδότης είναι συναλλακτικά ανύπαρκτος, το βάρος απόδειξης της πραγματικότητας των συναλλαγών μεταφέρεται στον λήπτη.

Η υπηρεσία τόνισε ότι ο επιχειρηματίας δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την εκτέλεση των υπηρεσιών ούτε στοιχεία πληρωμής ή σύμβαση με τον εκδότη, ενώ τα τιμολόγια έφεραν όλα την ένδειξη «επί πιστώσει». Από τα στοιχεία προέκυψε ότι οι υπηρεσίες ουδέποτε παρασχέθηκαν, ούτε από τον φερόμενο εκδότη ούτε από τρίτο πρόσωπο.

Η ΔΕΔ κατέληξε ότι τα τιμολόγια ήταν εικονικά στο σύνολό τους και επικύρωσε πλήρως τις πράξεις της εφορίας.