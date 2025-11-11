Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2022 που ακόμα δεν έχουν διοριστεί.

Τρία χρόνια μετά τη διεξαγωγή του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022), περίπου 6.000 επιτυχόντες παραμένουν αδιόριστοι, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για «ομηρία» και αδικία εις βάρος τους.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με βάση εισαγωγής και αρνητική βαθμολόγηση, είχε ως αποτέλεσμα να προκριθεί στην επόμενη φάση μόλις το 19% των συμμετεχόντων. Παρά την αυστηρή διαδικασία, οι επιτυχόντες δηλώνουν ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρατεταμένες καθυστερήσεις, περιορισμένες προκηρύξεις θέσεων και —όπως υποστηρίζουν— μεθοδευμένες επιλογές ειδικοτήτων που δεν αντιστοιχούν στη δεξαμενή των επιτυχόντων.

«Η κυβέρνηση μάς δίνει θέσεις για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στη δεξαμενή μας», τονίζουν, προσθέτοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν κάνει αιτήσεις σε εκατοντάδες θέσεις, χωρίς ωστόσο να διοριστούν.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι οι επιτυχόντες δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις διαθέσιμες θέσεις, οι ίδιοι επισημαίνουν πως το 84% των αδιορίστων προέρχεται από διοικητικές ειδικότητες, άρα δηλώνει σταθερά συμμετοχή όπου υπάρχει δυνατότητα. Αντίθετα, οι περιπτώσεις μειοψηφίας επιτυχόντων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης (όπως αρχιτέκτονες) —οι οποίοι είναι πιο επιλεκτικοί— προβάλλονται, όπως λένε, «παραπλανητικά ως γενικός κανόνας».

Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και περιφέρειες, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική —σύμφωνα με τους επιτυχόντες— την αξιοποίηση του υπάρχοντος πίνακα.

Ήδη έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΚΚΕ σχετικά με τη διατήρηση των πινάκων των επιτυχόντων, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους. Οι επιτυχόντες ζητούν να μην λήξει η δεξαμενή και να δοθεί οριστική λύση στην εκκρεμότητα που, όπως αναφέρουν, τους έχει εγκλωβίσει επί τριετία.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, στις 21 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15).

«Δεν υποχωρούμε πριν δοθεί σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιτυχούσα μια πραγματική ευκαιρία διορισμού», δηλώνουν αποφασισμένοι.