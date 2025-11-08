Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η πρόληψη για τα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή η πρόσκληση για το voucher 800 ευρώ της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προς τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να λάβουν τα παιδιά τους - ηλικίας έως 6 ετών - εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως φορέα υλοποίησης του έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με κωδικούς taxis net μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς κι οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών, από τις 14/11/2025 ώρα 08:00 π.μ. κι έως τις 5/12/2025 ώρα 11.59 μ.μ.

Σημειώνεται ότι:

Το voucher για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε: οκτακόσια (800) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα, σε εξακόσια (600) ευρώ ανά μήνα για παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή τετρακόσια (400) ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες ανά μήνα.

Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου Ωφελούμενου.

Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται.

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν και θα λάβουν voucher 2.500 ωφελούμενοι με πλήρη φάκελο κατά τα οριστικά αποτελέσματα.

Κατά την επιλογή των δυνητικά ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια μοριοδότησης που αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα, καθώς και στην οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η αίτηση των ωφελούμενων θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για τους ωφελούμενους του Προγράμματος ΠΠΠ ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.