Η εταιρεία είχε λάβει ενίσχυση 20.160 ευρώ στο πλαίσιο της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση ποσού άνω των 21.800 ευρώ σε βάρος ομόρρυθμης εταιρείας που βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, κρίνοντας ότι η διοίκηση δεν αιτιολόγησε επαρκώς την επιβολή της ανάκτησης.

Η εταιρεία είχε λάβει ενίσχυση 20.160 ευρώ στο πλαίσιο της πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ενώ στη συνέχεια ζήτησε τη μετατροπή της σε ατομική επιχείρηση του ενός εταίρου, ο οποίος ήδη κατείχε το 50% και είχε αναλάβει τη συνέχιση της δραστηριότητας μετά τη λύση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Το αίτημα μετατροπής δεν έγινε δεκτό από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο θεώρησε ότι η εταιρεία δεν ήταν εξαρχής επιλέξιμη για χρηματοδότηση, επειδή συστάθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, κατά παράβαση των όρων του προγράμματος. Με βάση αυτή την κρίση, εκδόθηκε έκθεση διοικητικής επαλήθευσης το 2017, η οποία πρότεινε την ανάκτηση της ενίσχυσης, χωρίς να εξεταστεί αν είχαν υλοποιηθεί οι δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής για τις οποίες είχε δοθεί το ποσό.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση ανάκτησης της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 στερούνταν ειδικής, σαφούς και επαρκούς αιτιολογίας. Διαπίστωσε ότι η διοίκηση στηρίχθηκε σε λανθασμένη και αντιφατική εξήγηση – ότι η ανάκτηση έγινε λόγω μη αποδοχής της μετατροπής της εταιρείας – ενώ στην πραγματικότητα το νομικό έρεισμα αφορούσε την αρχική μη επιλεξιμότητα, η οποία όμως δεν εξηγήθηκε ποτέ στον δικαιούχο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι ο εταίρος δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για την πραγματική αιτία της ανάκτησης, ούτε του δόθηκε η δυνατότητα να αντικρούσει τα επιχειρήματα της διοίκησης. Γι’ αυτό έκανε δεκτή την έφεσή του, ακύρωσε την απόφαση ανάκτησης και διέταξε την επιστροφή των παραβόλων που είχε καταβάλει.