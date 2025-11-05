Στις 10:00 ξεκινούν οι αιτήσεις την Πέμπτη για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.

Αύριο, Πέμπτη, στις 10:00 ξεκινούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ το οποίο αφορά ανέργους 30 ετών και άνω, με 704 ευρώ τον μήνα για 6ωρη εργασία.

Πρόκειται για το «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+)». Μέσω αυτού, άνεργοι από 30 ετών και πάνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις, αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωση.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Προτεραιότητα έχουν:

Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)

Άνεργες γυναίκες

Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια

Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

704 ευρώ τον μήνα, για 6ωρη εργασία

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί έξι μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα). Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα και θα καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσεις

- Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

- Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όριο συμμετοχής ανά επιχείρηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 220 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» - ΕΣΠΑ 2021-2027.