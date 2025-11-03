Ο νέος πρόεδρος, Γιώργος Ζανιάς, δήλωσε ότι η ανάληψη της θέσης πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας πως «οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένουν και είναι πολλές».

Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξελέγη ο Γιώργος Ζανιάς, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2025, με ομόφωνη απόφαση. Ο κ. Ζανιάς, πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank και ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει για δεύτερη φορά το τιμόνι της ΕΕΤ, διαδεχόμενος τον Γκίκα Χαρδούβελη. Παράλληλα, στη θέση του αντιπροέδρου τοποθετήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη του Δ.Σ. και η acting γενική διευθύντρια της Ένωσης εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον απερχόμενο πρόεδρο Γκίκα Χαρδούβελη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Ένωσης, την ουσιαστική εκπροσώπηση του τραπεζικού κλάδου και τη στενή συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, ευχαρίστησαν τον απερχόμενο αντιπρόεδρο Φωκίωνα Καραβία για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της ΕΕΤ και την εποικοδομητική συνεργασία του κατά τη θητεία του.

Ο νέος πρόεδρος, Γιώργος Ζανιάς, δήλωσε ότι η ανάληψη της θέσης πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας πως «οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένουν και είναι πολλές». Υπενθύμισε ότι στην πρώτη του θητεία (2012-2015) ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δοκιμαζόταν στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, ενώ πλέον το περιβάλλον είναι πιο θετικό, αλλά και γεμάτο νέες απαιτήσεις, ιδίως στη μετάβαση σε ένα ψηφιακά αναβαθμισμένο τραπεζικό σύστημα. Ο κ. Ζανιάς δεσμεύτηκε να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του έργου της ΕΕΤ, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο της Ένωσης στην παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

