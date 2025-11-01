Αναλυτικά τα κριτήρια, οι «κόφτες» και τα ποσά της ετήσιας ενίσχυσης – Αυτόματα η πληρωμή στους δικαιούχους στις 28 Νοεμβρίου

Χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι περιμένουν την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 28 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός, καθώς έχουν τεθεί εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, με στόχο η ενίσχυση να κατευθυνθεί στους πλέον οικονομικά αδύναμους.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στρατιωτικοί, κ.ά.) στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο 2025.

Για να λάβουν το επίδομα, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

Ηλικιακό κριτήριο: να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου 2024 (δηλαδή γεννημένοι έως 31/12/1959).

Εισοδηματικά όρια:

έως 14.000 € ετήσιο εισόδημα για άγαμους,

έως 26.000 € για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Περιουσιακά όρια:

ακίνητη περιουσία έως 200.000 € για άγαμους,

έως 300.000 € για έγγαμους.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους συνταξιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση από τους δικαιούχους.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης μένουν:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών,

Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά στη σύνταξη,

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς υπολογίζεται και το εισόδημα από εργασία,

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024,

Όσοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025,

Μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, δικαιούχοι επιδόματος τέκνων, καθώς και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Η ενίσχυση των 250 ευρώ είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή εισφορά.

Παραδείγματα

Ζευγάρι με καθαρές συντάξεις 880 € και 790 € θα λάβει 500 ευρώ.

Ζευγάρι όπου ο ένας έχει μηνιαίο εισόδημα 2.050 ευρώ θα λάβει 250 ευρώ.

Όσοι έχουν συνολικό εισόδημα (συν ενοίκια) που υπερβαίνει τα όρια, δεν είναι επιλέξιμοι.

Πληρωμή χωρίς αίτηση

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, χωρίς καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Η διαδικασία θα είναι αυτόματη, με πίστωση απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων.