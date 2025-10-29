Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς.

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς, στοχεύοντας στη διαφάνεια, την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η Αρχή θα έχει νομική προσωπικότητα, λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική αυτοτέλεια. Θα είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αγοράς, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτή, τη διασφάλιση δίκαιων εμπορικών πρακτικών, καθώς και με τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών. Στην πράξη, θα αποτελεί τον ενιαίο φορέα εποπτείας για το σύνολο της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Η νέα Αρχή προορίζεται να απορροφήσει και να αντικαταστήσει υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αλλά και την ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Η συγχώνευση αυτή σημαίνει ότι οι υφιστάμενες δομές καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στο νέο σχήμα, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχός τους.

Η Αρχή θα διοικείται από έναν Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, οι οποίοι θα επιλέγονται μέσω ανοιχτής διαδικασίας και θα έχουν πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Παράλληλα, θα λειτουργεί πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης με γνωμοδοτικό και στρατηγικό ρόλο, ενώ θα προβλέπεται και οργανωτική δομή που περιλαμβάνει επιμέρους μονάδες εποπτείας, ελέγχου, νομικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης. Η έδρα της Αρχής θα βρίσκεται στην Αθήνα, με δυνατότητα ίδρυσης περιφερειακών γραφείων.

Η αποστολή της Αρχής, όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο, είναι ευρεία: από την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, έως τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την παροχή νομικής συνδρομής σε καταναλωτές. Επιπλέον, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, όπως το Consumer Protection Cooperation Network (CPC), και θα έχει τη δυνατότητα να ασκεί αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.