Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά τους επόμενους μήνες σε σειρά ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, στο πλαίσιο του προγράμματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της επίσημης πλατφόρμας eauction.gr από τα μέσα Νοεμβρίου 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 και αφορούν ιδιοκτήτες με χρέη που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα μεγάλης αξίας, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια, τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επενδυτών και εταιρειών ακινήτων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ακίνητο στη Νέα Ιωνία Αττικής, στη συμβολή των οδών Κύμης 1 και Βυζαντίου. Το συγκρότημα περιλαμβάνει οικόπεδο 780,89 τετραγωνικών μέτρων, υπόγειο 641 τ.μ. και ισόγειο 542 τ.μ., με συνολικά 23 θέσεις στάθμευσης. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3,18 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά ακίνητα που θα εκπλειστηριαστούν στο άμεσο διάστημα.

Ακολουθούν τρία ακίνητα στη Λεωφόρο Μεσογείων 275 στο Χαλάνδρι, τα οποία θα βγουν στο ηλεκτρονικό σφυρί στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Αφορούν υπόγειο 551,8 τ.μ., ισόγειο 132,73 τ.μ. και πρώτο όροφο 815 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 2,087 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση, όσον αφορά την αξία, βρίσκεται ακίνητο στη Βουλιαγμένη, στην οδό Λητούς 36, με οικόπεδο 1.207 τ.μ. και διαμέρισμα 215 τ.μ., το οποίο θα εκπλειστηριαστεί στις 28 Νοεμβρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 1,2659 εκατ. ευρώ.

Η λίστα των ακινήτων συνεχίζεται με ένα γεωτεμάχιο 985 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Θέρισος, με τιμή πρώτης προσφοράς 850.000 ευρώ, καθώς και μια οριζόντια ιδιοκτησία 374,2 τ.μ. στη Νέα Ερυθραία (Καστρί – Κοκκιναράς), που θα εκπλειστηριαστεί στις 14 Ιανουαρίου 2026, με τιμή εκκίνησης 815.000 ευρώ.

Από τα ακίνητα που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον ξεχωρίζει και ένα οικόπεδο 1.009 τ.μ. στα Κόκκινα Χώματα Καλογρέζας (Αμαρούσιο), με τιμή εκκίνησης 652.500 ευρώ. Στις χαμηλότερες κατηγορίες τιμών περιλαμβάνονται μικρότερα ακίνητα, όπως διαμέρισμα 12 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή 22.000 ευρώ, βιομηχανικός χώρος 302 τ.μ. στο Αιγάλεω με τιμή 40.000 ευρώ, καθώς και αποθήκη 10 τ.μ. στο Χαλάνδρι, η οποία ξεκινά από μόλις 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα, τα οποία διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Αρχικά, μετά την αναγγελία του πλειστηριασμού, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα έγγραφα που αφορούν το ακίνητο και να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, βάρη ή πολεοδομικές πληροφορίες. Η φάση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να ελέγξει τόσο τη νομική όσο και την πραγματική κατάσταση του ακινήτου πριν από κάθε δέσμευση.

Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στην πλατφόρμα eauction.gr δημιουργώντας λογαριασμό και πιστοποιώντας την ταυτότητά του. Μέσω του προσωπικού του προφίλ υποβάλλει αίτηση συμμετοχής για τον συγκεκριμένο πλειστηριασμό, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταβάλλοντας την απαιτούμενη εγγύηση στον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Η συμμετοχή εγκρίνεται ή απορρίπτεται μετά τον σχετικό έλεγχο από τον συμβολαιογράφο ή τον αρμόδιο υπάλληλο.

Την ημέρα του πλειστηριασμού, οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες εισέρχονται ηλεκτρονικά στο «δωμάτιο» της διαδικασίας και υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί. Η πλατφόρμα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την υψηλότερη προσφορά, ενώ η διαδικασία μπορεί να παραταθεί αν υπάρξουν ύστερες προσφορές. Με τη λήξη, αναδεικνύεται ο υπερθεματιστής, ο οποίος ειδοποιείται για την εξόφληση του πλειστηριάσματος και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της πράξης κατακύρωσης και την καταχώρισή της στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο. Οι πλειστηριασμοί της περιόδου αυτής εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν σημαντικό τεστ για την αγορά ακινήτων, αλλά και για την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού είσπραξης του Δημοσίου σε περιπτώσεις μεγάλων οφειλών.