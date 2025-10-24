Οι 5 μεγάλες προκηρύξεις που επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο το ΑΣΕΠ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ για την ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του οργανισμού, Θάνος Παπαϊωάνου.

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο κ. Παπαϊωάνου ενημέρωσε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ διαχειρίζεται ταυτόχρονα πέντε βασικά «μέτωπα»:

6Κ/2024 (ΠΕ – ΑμεΑ): Οριστικά αποτελέσματα για 887 θέσεις

1ΓΒ/2025 (ΤΕ – Γραπτός διαγωνισμός): Οριστικά αποτελέσματα για 2.084 θέσεις

7Κ/2024 (ΥΕ): Οριστικά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις

8Κ/2024 (ΔΕ): Προσωρινά αποτελέσματα για 2.213 θέσεις

2ΓΒ/2025 (ΠΕ – Γραπτός διαγωνισμός): Προσωρινά αποτελέσματα για 4.076 θέσεις

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και των πρακτικών δοκιμασιών για την προκήρυξη 1Κ/2024 (Δημοτική Αστυνομία), σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάνου, τα πρώτα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα είναι τα οριστικά για τις προκηρύξεις 6Κ/2024 και 1ΓΒ/2025, ενώ οι υπόλοιπες διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους, δίνοντας ανάσες ανακούφισης στους χιλιάδες υποψηφίους που περιμένουν.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς διαφορετικών κατηγοριών – από ΠΕ και ΤΕ μέχρι ΥΕ και ΔΕ – και να ανοίξουν οι δρόμοι για νέες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα μέσα στο 2025.