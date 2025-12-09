Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Κοπεγχάγη και την Πρετόρια, η επίρριψη ευθυνών στους μετανάστες εξελίσσεται σε βολική στρατηγική διακυβέρνησης.

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν τους θέλω στη χώρα μας. Κάποιος θα πει "αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό". Δεν με νοιάζει. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας. Είναι σκουπίδια». Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στους Σομαλούς μετανάστες, στοχεύοντας την κοινότητά τους στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Σομαλοί μετανάστες έχουν μετατρέψει τη Μινεσότα - περίπου το 2% του πληθυσμού είναι σομαλικής καταγωγής - σε «κόλαση» και πρέπει να «φύγουν από εδώ». Στη συνέχεια, καταφέρθηκε - για πολλοστή φορά - εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινσεότα, που κατάγεται από τη Σομαλία και συχνά επικρίνει την κυβέρνησή του.

Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο ή προκαλεί έκπληξη. Το μίσος για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο ήταν πάντα... σημαία του MAGA.

Ποιος ξεχνά ότι, πριν από την εγκάρδια συνάντηση του Ζόχραν Μαμντάνι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι του MAGA κατέβαλαν σοβαρές προσπάθειες για να ανακαλέσουν την αμερικανική υπηκοότητα του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, η εχθρική στάση προς τους μετανάστες κυριαρχεί στη σύγχρονη πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παγκόσμια τάση

Ωστόσο, η αντιμεταναστευτική στάση και η προώθησή της από ανθρώπους της εξουσίας δεν είναι αποκλειστικότητα της ολοένα και πιο απομονωμένης Αμερικής του Τραμπ.

Παρόμοιες τακτικές κερδίζουν έδαφος και αλλού, αποκαλύπτοντας μια παγκόσμια τάση που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Δανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Πίσω από την εικόνα της προοδευτικής, ανθρώπινης και εύτακτης κοινωνίας, «χτισμένης» πάνω στην καθολική υγειονομική περίθαλψη, τα Lego, τις πόλεις με υψηλή βιωσιμότητα και τη μινιμαλιστική αισθητική των σχεδιαστών, η Δανία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο περιοριστικά κράτη της Ευρώπης όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατα τοπικών εκλογών, η ισλαμοφοβική ρητορική ήταν διάχυτη, ενόψει και των εθνικών εκλογών του 2026. Οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες έθεσαν το «πρόβλημα» της μετανάστευσης στο επίκεντρο της προεκλογικής τους εκστρατείας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υποτιθέμενη προοδευτική κυβέρνηση των Εργατικών φαίνεται πρόθυμη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Δανίας. Υπό την πίεση της ακροδεξιάς και της διαρκούς ανόδου του Reform UK στις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι πρόθυμος να πείσει τους πολίτες ότι μπορούν να τον εμπιστευτούν για να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων και να κλείσει το «άθλιο κεφάλαιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Βρετανίας». Έχει προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να γίνει νησί ξένων, εκτός εάν η μετανάστευση μειωθεί απότομα, υποσχόμενος ότι οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του θα πετύχουν αυτόν τον στόχο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαμπάνα Μαχμούντ έστειλε πρόσφατα αξιωματούχους στη Δανία για να μελετήσουν το καθεστώς μετανάστευσης και ασύλου, μια κίνηση που δείχνει πόσο έχει σκληρύνει η στάση των Εργατικών.

Η ξενοφοβία βρίσκεται σε άνοδο και εκτός δυτικού κόσμου. Αποτελεί βασικό στοιχείο άσκησης πολιτικής από τη Λιβύη μέχρι τη Νότια Αφρική - η αντιμεταναστευτική πολιτική αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο εργαλείο διακυβέρνησης.

Οι μετανάστες από τη Λιβύη που κατευθύνονται προς την Ευρώπη συχνά γίνονται θύματα βίας και κακοποίησης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, τίθονται αυθαίρετα υπό κράτηση, «εξαφανίζονται», βασανίζονται, δολοφονούνται, βιάζονται και υποχρεώνονται σε καταναγκαστική εργασία.

Όλα αυτά συμβαίνουν εντός ενός συστήματος που ουσιαστικά υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν διοχετεύσει χρηματοδότηση, εκπαίδευση και εξοπλισμό σε μονάδες ακτοφυλακής της Λιβύης που έχουν αναλάβει την αναχαίτιση μεταναστών πριν φτάσουν σε διεθνή ύδατα. Επιθυμώντας να ανακόψουν τη ροή μεταναστών σε όλη τη Μεσόγειο, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναθέσει τον έλεγχο των συνόρων στη Λιβύη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν τις συνέπειες, υποστηρίζοντας την ικανότητα των αρχών να συνεχίσουν με μέτρα που, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Πιο δυτικά, στην Τυνησία, οι μαύροι Αφρικανοί μετανάστες αντιμετωπίζουν σποραδική βία εδώ και χρόνια. Στις αρχές του 2023, ο πρόεδρος Κάις Σάϊεντ ισχυρίστηκε ότι υπήρχε ένα εγκληματικό σχέδιο για την αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης της Τυνησίας μέσω της παράνομης μετανάστευσης, μετατρέποντάς την σε μια καθαρά αφρικανική χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τα αραβικά και ισλαμικά έθνη. Τα σχόλιά του πυροδότησαν τις επιθέσεις όχλου εναντίον μαύρων μεταναστών, φοιτητών και αιτούντων άσυλο.

Υπήρξε επίσης αύξηση στις συλλήψεις και η αστυνομία φάνηκε να στοχεύει μαύρους Αφρικανούς αλλοδαπούς με βάση την εμφάνισή τους. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν παράτυποι μετανάστες, εγγεγραμμένοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, καθώς και μετανάστες με νόμιμα έγγραφα - απόδειξη ότι οι κρατικές πρακτικές μπορούν να αλλάξουν όταν δοθεί πολιτική κύρωση στην ξενοφοβία.

Ομοίως, η ξενοφοβία που στοχεύει μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της ζωής και της πολιτικής στη Νότια Αφρική μετά το απαρτχάιντ.

Το κίνημα «Βάλτε τους Νοτιοαφρικανούς Πρώτα», ένας συνασπισμός ομάδων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν τη μαζική απέλαση Αφρικανών μεταναστών, οργάνωσε μια πορεία προς τις πρεσβείες της Νιγηρίας και της Ζιμπάμπουε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, με τον ισχυρισμό ότι οι ξένοι συμβάλλουν στα κοινωνικά δεινά της Νότιας Αφρικής, όπως ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων και απαγωγές παιδιών.

Γιατί ο κόσμος είναι πρόθυμος να ενδώσει σε ξενοφοβικές πολιτικές; Εν μέρει επειδή είναι βολικές. Επιτρέπουν στις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να εξωτερικεύουν τις εγχώριες αποτυχίες, προσφέροντας μια εύκολη εξήγηση για προβλήματα που είναι πολύ πιο περίπλοκα και συχνά έχουν τις ρίζες τους στην πολιτική και οικονομική κακοδιαχείριση στο εσωτερικό, στη λιτότητα, στην επιδείνωση της ανισότητας και στην επισφαλή εργασία παρά στην άφιξη ξένων.

Ετσι, ο μετανάστης μετατρέπεται σε αποδιοπομπαίο τράγο, δίνοντας «χρόνο ζωής» στους ηγέτες οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις που οι ίδιοι προκάλεσαν, καταλήγει ανάλυση του Al Jazeera.

Πηγή: Al Jazeera