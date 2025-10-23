Ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε ότι «η αποσύνδεση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί ένα από τα λίγα σημεία όπου ΗΠΑ και ΕΕ συμφωνούν απόλυτα».

Την καθοριστική ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Renewable & Storage Forum. Όπως τόνισε, η γεωγραφική θέση της χώρας, οι σύγχρονες υποδομές και οι ενεργειακές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες καθιστούν την Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) προς την Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου γνωστοποίησε ότι σε δύο εβδομάδες αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, συνοδευόμενος από είκοσι ομολόγους του από χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Όπως είπε, οι εξελίξεις που διαμορφώνονται εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας ως σημείου εισόδου από το οποίο το αμερικανικό LNG θα διοχετεύεται σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Ουγγαρία.

«Το 2019 η χώρα δεχόταν 6 με 7 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου για κατανάλωση. Σήμερα φτάνουν 17 δισ., εκ των οποίων τα 11, κυρίως αμερικανικό LNG, επανεξάγονται σε γειτονικές χώρες. Έτσι, η Ελλάδα αποκτά ολοένα και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοήσει την έρευνα για πιθανά κοιτάσματα, όπως κάνουν όλες οι χώρες της περιοχής. «Το οφείλουμε στην πατρίδα μας και μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής μας, εφόσον υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα», είπε, προσθέτοντας ότι επίκειται η υπογραφή υπουργικής απόφασης για την ανακήρυξη αναδόχου στις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι «η αποσύνδεση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί ένα από τα λίγα σημεία όπου ΗΠΑ και ΕΕ συμφωνούν απόλυτα». Για τις τιμές ενέργειας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος του έτους, ενώ υπενθύμισε τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι «Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα αφορά νέα έργα και όσα βρίσκονται σε αρχικά στάδια αδειοδότησης. «Αν ένα έργο έχει ήδη περιβαλλοντική άδεια, είναι ασφαλές», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι το χωροταξικό θα περιλαμβάνει σαφείς περιορισμούς για τα φωτοβολταϊκά και κατευθύνσεις υπέρ των αιολικών. Όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας, στόχος, όπως είπε, είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των σχετικών έργων.

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ τα προηγούμενα χρόνια έγινε «χωρίς κανόνες και στρατηγική». «Είναι δύσκολο να τους θέσουμε τώρα, αλλά αν δεν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες δύο δεκαετίες. Οδηγούμαστε σε ωρίμανση τόσο της αγοράς όσο και του θεσμικού πλαισίου», κατέληξε.