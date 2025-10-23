Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή Δήλωσης Έναρξης Εκμετάλλευσης για κάθε μηχάνημα.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θεσπίζει νέο πλαίσιο για την καταγραφή και παρακολούθηση των αυτόματων πωλητών που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση και φορολογική διαφάνεια της δραστηριότητας των οντοτήτων που εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους μηχανήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές προϊόντων ή υπηρεσιών –ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων– υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην ΑΑΔΕ. Οι δηλώσεις θα τηρούνται σε ειδικό Μητρώο Αυτόματων Πωλητών, που δημιουργείται στα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής.

Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή Δήλωσης Έναρξης Εκμετάλλευσης για κάθε μηχάνημα, το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη λειτουργίας του. Παράλληλα, κάθε μεταβολή στα στοιχεία ή παύση εκμετάλλευσης θα πρέπει να δηλώνεται με αντίστοιχη Δήλωση Μεταβολής ή Διακοπής, επίσης εντός δέκα ημερών από το γεγονός. Κάθε υποβολή θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης και θα τηρείται διακριτά στο μητρώο.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, είτε μέσω ειδικής διεπαφής (API). Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες υποβολής θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Για τους αυτόματους πωλητές που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν τις αρχικές δηλώσεις από 14 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2025. Για νέες εγκαταστάσεις ή αλλαγές που θα λάβουν χώρα έως τις 30 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως 12 Ιανουαρίου 2026.

Η μη υποβολή, καθυστερημένη ή ελλιπής δήλωση θεωρείται παράβαση πληροφοριακής υποχρέωσης και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι το νέο Μητρώο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτόματων πωλητών, χωρίς να προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Αρχής.