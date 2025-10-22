Τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνοντας τη δυναμική πορεία του τουρισμού.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αποτυπώνοντας τη δυναμική πορεία του τουρισμού και τη διατήρηση της χώρας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου ανήλθε στα 4,148,7 δισ. ευρώ, έναντι 3,827,7 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2024, σημειώνοντας αύξηση που προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 10,5%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 4.523,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4.093,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 41,4%, φτάνοντας τα 375,0 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των εισπράξεων αποδίδεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,1%, όσο και στη μικρή βελτίωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,7%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών κατά 188,0% και συνέβαλαν σχεδόν καθοριστικά - κατά 93,7% - στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τουρισμού ως βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 16.712,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,0%, ενώ οι πληρωμές ενισχύθηκαν κατά 26,0%, στα 2.371,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εισπράξεων αποδίδεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και στη σημαντική άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία ανήλθε στα 613 ευρώ, από 572 ευρώ ένα χρόνο πριν.

Αναλυτικά, τον Αύγουστο, οι εισπράξεις από κατοίκους λοιπών χωρών εκτός ΕΕ εκτινάχθηκαν κατά 30,5%, στα 1.863,3 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 σημείωσαν πτώση 2,0%, στα 2.440,9 εκατ. ευρώ. Από τη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε μείωση 5,4%, ενώ οι χώρες της ΕΕ εκτός ευρωζώνης ενίσχυσαν τις εισπράξεις τους κατά 10,9%.

Σε επίπεδο χωρών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 16,5%, στα 612,3 εκατ. ευρώ, από τη Γαλλία κατά 13,7%, στα 262,7 εκατ. ευρώ, και από την Ιταλία κατά 8,0%, στα 337,5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, έντονη άνοδο 40,0% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας τα 848,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 3,1%, στα 205,3 εκατ. ευρώ.

Για το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, οι εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 9,4%, φτάνοντας τα 9.182,9 εκατ. ευρώ, ενώ από τις λοιπές χώρες εκτός ΕΕ σημειώθηκε άνοδος 14,9%, στα 6.707,5 εκατ. ευρώ. Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος τροφοδότης εσόδων με 2.637,8 εκατ. ευρώ (+6,6%), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 2.485,3 εκατ. ευρώ (+8,7%) και τις ΗΠΑ με 1.174,3 εκατ. ευρώ (+20,6%).

Ανοδική πορεία κατέγραψε και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, η οποία τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε σε 7,47 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,1% σε ετήσια βάση. Η αύξηση ήταν εντονότερη στους οδικούς σταθμούς (+22,7%), ενώ μέσω αεροδρομίων η άνοδος περιορίστηκε στο 2,7%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις αφίξεις από χώρες εκτός ΕΕ (+14,6%), ενώ οι αφίξεις από κράτη μέλη της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Αναλυτικά, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,2%, από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 12,4%, ενώ από τη Γαλλία καταγράφηκε οριακή πτώση 0,7%. Στον αντίποδα, οι αφίξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 23,5%, ενώ από τη Ρωσία αυξήθηκαν, αν και σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, στα 4,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Στο σύνολο του οκταμήνου, η χώρα υποδέχθηκε 25,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24,9 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αφίξεις από χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκαν σε 15,3 εκατ., ενώ από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 10,4%, φτάνοντας τα 10,6 εκατ. ταξιδιώτες.