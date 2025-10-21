Η συντριπτική πλειονότητα της τουριστικής δραστηριότητας προήλθε από τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το 76,5% των αφίξεων και το 83,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων.

Αύξηση κατέγραψε η τουριστική κίνηση στη χώρα τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, τα κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής. Οι αφίξεις επισκεπτών ανήλθαν σε 7.191.177, σημειώνοντας άνοδο 2,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,9%, φτάνοντας τις 33.942.944.

Η αύξηση καταγράφηκε τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών. Οι αφίξεις αλλοδαπών ανήλθαν σε 5,5 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 2,1%, ενώ οι ημεδαποί έφτασαν τα 1,69 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 3,4%. Στις διανυκτερεύσεις, οι αλλοδαποί κατέγραψαν αύξηση 2,8% (28,44 εκατ.), ενώ οι ημεδαποί ενίσχυσαν τις διανυκτερεύσεις τους κατά 3,0% (5,5 εκατ.).

Η συντριπτική πλειονότητα της τουριστικής δραστηριότητας προήλθε από τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το 76,5% των αφίξεων και το 83,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Παράλληλα, η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών παρέμεινε σταθερή στις 4,7 ημέρες, με τους αλλοδαπούς να διαμένουν κατά μέσο όρο 5,2 ημέρες και τους ημεδαπούς 3,3 ημέρες.

Αναλυτικότερα, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ καταγράφηκαν 5,1 εκατομμύρια αφίξεις και 24,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ενώ στα καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) σημειώθηκαν 2,08 εκατομμύρια αφίξεις και 9,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας άνοδο 5,2% και 5,5% αντίστοιχα.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και προέρχονται από την απογραφική έρευνα που πραγματοποιείται κάθε μήνα σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 692/2011. Τα οριστικά αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2025 αναμένεται να ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2026