Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η ελληνική γαλακτοβιομηχανία, καθώς η εκτεταμένη θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς πλήττει δραματικά την παραγωγή γάλακτος.

Στη Θράκη, η μείωση υπολογίζεται ήδη στο 40%, ενώ η κατάσταση δεν διαφέρει πολύ σε άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Θεσσαλία, όπου η παραγωγή έχει υποχωρήσει αισθητά τους τελευταίους μήνες. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στα μικρά τυροκομεία, αλλά χτυπά την πόρτα και των μεγαλύτερων γαλακτοβιομηχανιών της χώρας, με ισχυρή παρουσία στην παραγωγή φέτας.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας γάλακτος, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές. Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η τιμή του γάλακτος μπορεί να αυξηθεί κατά 20% έως 30%, οδηγώντας τη χονδρική τιμή της φέτας από τα 8 ευρώ στα 9,5 ευρώ το κιλό. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα δει τη φέτα στα ράφια των σούπερ μάρκετ να φτάνει ακόμη και τα 14-15 ευρώ το κιλό μέσα στο 2026.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), ο οποίος σε ανακοίνωσή του προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της ευλογιάς «έχει ήδη καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και επηρεάζει αρνητικά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης». Ο ΣΕΒΓΑΠ ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα βιοασφάλειας δεν επαρκούν και ζητώντας άμεσες, ρεαλιστικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για τα σφαγμένα ζώα αλλά και για την αδυναμία αγοράς ζωοτροφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Αύγουστο οι παραδοθείσες ποσότητες συμβατικού πρόβειου γάλακτος στη Θεσσαλία μειώθηκαν κατά 5%, ενώ οι απώλειες αυξήθηκαν δραματικά τον Σεπτέμβριο. Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν θανατωθεί περίπου 328.000 ζώα, ενώ μόνο στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 580 νέες εστίες ευλογιάς — οι περισσότερες στη Θεσσαλία, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.