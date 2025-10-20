«Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε τη στήριξή του σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν αυτή προσφέρει πρόσβαση σε σημαντικές πηγές ρευστότητας και τεχνογνωσίας. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ Στεφάν Μπουζνά ενημέρωσε τον Έλληνα υπουργό για την πρόθεση της Euronext να δημιουργήσει Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και ταυτόχρονα αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

«Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων στρατηγικών συνεργασιών για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς και την προσέλκυση επενδύσεων.

