Το 2026 θα είναι μια χρονιά κομβική για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς θα αρχίσουν να φαίνονται στην πράξη οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029.

Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα μπορεί να εντοπίζει πιο εύκολα περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσα από την ανάλυση δεδομένων, χωρίς να χρειάζονται τόσοι έλεγχοι στο πεδίο. Ταυτόχρονα, με τη δημιουργία του νέου Ερευνητικού Εργαστηρίου Επιστήμης Δεδομένων (DataLab), η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προβλέπει τάσεις και να παίρνει αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία.

Το 2026 θα φέρει επίσης σημαντικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα μπορούν, για παράδειγμα, να υποβάλουν αιτήματα ή να ζητούν επιστροφές φόρων ηλεκτρονικά και να παίρνουν απάντηση μέσα σε λίγες ημέρες — σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και μέσα σε 24 ώρες. Οι περισσότερες διαδικασίες θα γίνονται αυτόματα, χωρίς ανάγκη επίσκεψης σε εφορία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα λειτουργήσει νέο μοντέλο επικοινωνίας 360º, όπου κάποιος θα μπορεί να μιλά με την ΑΑΔΕ είτε μέσω διαδικτύου, είτε με chatbot, είτε με τηλεφωνικό ραντεβού, αλλά και δια ζώσης, αν χρειαστεί. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας θα μπορεί να λάβει εξατομικευμένη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις του, ή να ειδοποιηθεί έγκαιρα για τυχόν λάθη σε δηλώσεις του ώστε να τα διορθώσει χωρίς πρόστιμο.

Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με νέα ψηφιακά εργαλεία, η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί καλύτερα τις συναλλαγές και θα εντοπίζει ύποπτες κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, προστατεύοντας τα δημόσια έσοδα.

Τέλος, το 2026 θα ξεκινήσει η εφαρμογή νέων αρχών όπως το «Άπαξ» — δηλαδή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν μια φορά τα στοιχεία τους και αυτά θα χρησιμοποιούνται αυτόματα από όλες τις υπηρεσίες — και το «Ενιαίο Σημείο Επαφής», ώστε κάθε υπόθεση να εξυπηρετείται πιο γρήγορα και από ένα σημείο επικοινωνίας.