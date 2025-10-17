Η επιστολή του ΣΕΔ έρχεται σε μια στιγμή που το Χρηματιστήριο Αθηνών δέχεται ισχυρές πιέσεις, στον απόηχο του παγκόσμιου «τσουνάμι» ρευστοποιήσεων.

Έντονη έκπληξη και δυσαρέσκεια εκφράζει ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφορικά με τις πρόσφατες αλλαγές στα άρθρα των νόμων 3462/2006 και 3371/2005, που αφορούν τις δημόσιες προτάσεις και τη διαγραφή τίτλων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι τροποποιήσεις αυτές, όπως σημειώνει ο ΣΕΔ, ψηφίστηκαν και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (Τεύχος Α’ 176 / 13.10.2025) χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς.

Ο Σύνδεσμος τονίζει πως, κατά πάγια πρακτική, παρόμοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προέρχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από συζήτηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι βασικοί θεσμικοί εκπρόσωποι της αγοράς, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ), ο ΣΜΕΧΑ, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο ΣΕΠΕΥ, ο ίδιος ο ΣΕΔ και η Ένωση Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, κανένας από αυτούς δεν ενημερώθηκε για την επικείμενη αλλαγή ούτε κλήθηκε να εκφέρει άποψη. Οι φορείς, σύμφωνα με την επιστολή, πληροφορήθηκαν αιφνιδιαστικά τις αλλαγές από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τον οικονομικό τύπο.

«Κατανοούμε το επείγον του θέματος, που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της συμφωνίας Euronext – ΕΧΑΕ, ωστόσο διαφωνούμε με τον αποκλεισμό των υπόλοιπων φορέων από τη διαδικασία διαβούλευσης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΕΔ, επισημαίνοντας πως ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός και όχι αποφασιστικός, ωστόσο οι παρεμβάσεις των μελών της έχουν στο παρελθόν οδηγήσει σε βελτιώσεις και αποφυγή ασαφειών σε κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις.

