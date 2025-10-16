Αναζητούνται μηχανισμοί ελέγχου της προέλευσης των χρημάτων που επενδύονται σε κρυπτονομίσματα, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026 και να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το νέο πλαίσιο στοχεύει να καλύψει το σημαντικό νομικό και φορολογικό κενό που υπάρχει σήμερα, καθώς τα κρυπτονομίσματα παραμένουν ουσιαστικά «αόρατα» για την Εφορία.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το εισόδημα από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Οι φορολογικές αρχές προχωρούν μόνο σε εκτιμήσεις κατά περίπτωση, θεωρώντας ενίοτε τα κέρδη ως προερχόμενα από άυλες κινητές αξίες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα και καθυστερήσεις στις συναλλαγές των φορολογουμένων.

Η αρμόδια επιτροπή έχει σχεδόν ολοκληρώσει το πόρισμα που θα υποβληθεί στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ το τελικό σχέδιο θα παρουσιαστεί προσεχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η εφαρμογή συντελεστή 15% στην υπεραξία από την πώληση κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, αναζητούνται μηχανισμοί ελέγχου της προέλευσης των χρημάτων που επενδύονται σε κρυπτονομίσματα, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος. Οι έλεγχοι «πόθεν έσχες» θα διενεργούνται από την ΑΑΔΕ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τους οικονομικούς εισαγγελείς.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο επιβολής ΦΠΑ 24% σε υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες για τη διαχείριση και εκτέλεση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, οι ίδιες οι συναλλαγές αναμένεται να παραμείνουν αφορολόγητες, καθώς υπάγονται στις απαλλαγές της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες αρχές σχεδιάζουν τη χρήση τεχνικών εργαλείων παρακολούθησης των συναλλαγών, ώστε να εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις και να προλαμβάνονται παράνομες δραστηριότητες. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Εξετάζεται, τέλος, το ενδεχόμενο δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ενσωματωθούν στις θεσμικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών, σηματοδοτώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας και φορολογικής δικαιοσύνης για την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.