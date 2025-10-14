Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις για να επιβεβαιώσει ότι όσοι δικαιούνται το επίδομα θα το λάβουν χωρίς καθυστερήσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι, με την έναρξη της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, τίθενται σε εφαρμογή νέες υποχρεώσεις για τα παραστατικά πώλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις για να επιβεβαιώσει ότι όσοι δικαιούνται το επίδομα θα το λάβουν χωρίς καθυστερήσεις. Για να γίνει αυτό, τα παραστατικά πώλησης πετρελαίου πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, απαιτείται να αναγράφεται ο ΑΦΜ του αγοραστή, ο κωδικός και η ποσότητα του καυσίμου, καθώς και ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος του νοικοκυριού που προμηθεύεται το πετρέλαιο.

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ είτε μέσω της πλατφόρμας myDATA, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-send, μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού. Όταν η αποστολή γίνεται μέσω Παρόχου, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιλέγουν την ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης», ώστε να είναι σαφές ότι η αγορά αφορά δικαιούχο του επιδόματος.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση δίνει επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν αν ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος που δηλώνουν είναι έγκυρος. Αν ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται αυτόματα ο ταχυδρομικός κώδικας που αντιστοιχεί στη διεύθυνση της παροχής, γεγονός που βοηθά στην επιβεβαίωση των στοιχείων του δικαιούχου.

Η σχετική απόφαση, που υπεγράφη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή στις 8 Οκτωβρίου 2025, τροποποιεί προηγούμενη υπουργική απόφαση, ώστε να προστεθούν τα νέα υποχρεωτικά δεδομένα για τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης και να διασφαλιστεί ότι όλα τα παραστατικά θα είναι συμβατά με το σύστημα της ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, οι πολίτες που χρειάζονται πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης myAADE my1521. Η τηλεφωνική υποστήριξη λειτουργεί καθημερινά, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ η ψηφιακή εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας την κατηγορία «Επιδόματα – myΘέρμανση».