Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχουν οι δικαιούχοι προκειμένου να μπει το επίδομα θέρμανσης.

Αύριο, 15 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης (Diesel). Η ΑΑΔΕ προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις για την ορθή καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, τα παραστατικά πώλησης πρέπει να περιλαμβάνουν:

ΑΦΜ του αγοραστή.

Κωδικό και ποσότητα καυσίμου («30-Diesel Heating» ή «31-Diesel Heating Premium»).

Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος του αγοραστή.

Η διαβίβαση των παραστατικών γίνεται είτε μέσω myDATA με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, είτε μέσω ΦΗΜ στο σύστημα e-send. Στην περίπτωση χρήσης της myDATA, απαιτείται η ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης».

Η πλατφόρμα myΘέρμανση επιτρέπει τον έλεγχο εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, επιστρέφοντας τον ταχυδρομικό κωδικό της διεύθυνσης σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου.

Πληροφορίες και υποστήριξη:

Τηλέφωνο: 1521 (07:00–20:00, εργάσιμες ημέρες).

Ψηφιακά: my1521 > Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Επίδομα Θέρμανσης – myΘέρμανση (24/7).