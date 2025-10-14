Αύριο, 15 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης (Diesel). Η ΑΑΔΕ προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις για την ορθή καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.
Για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, τα παραστατικά πώλησης πρέπει να περιλαμβάνουν:
- ΑΦΜ του αγοραστή.
- Κωδικό και ποσότητα καυσίμου («30-Diesel Heating» ή «31-Diesel Heating Premium»).
- Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος του αγοραστή.
Η διαβίβαση των παραστατικών γίνεται είτε μέσω myDATA με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, είτε μέσω ΦΗΜ στο σύστημα e-send. Στην περίπτωση χρήσης της myDATA, απαιτείται η ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης».
Η πλατφόρμα myΘέρμανση επιτρέπει τον έλεγχο εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, επιστρέφοντας τον ταχυδρομικό κωδικό της διεύθυνσης σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου.
Πληροφορίες και υποστήριξη:
Τηλέφωνο: 1521 (07:00–20:00, εργάσιμες ημέρες).
Ψηφιακά: my1521 > Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Επίδομα Θέρμανσης – myΘέρμανση (24/7).