Πώς θα βρείτε ένα ακίνητο με βάση τον ΚΑΕΚ του.

Το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε ακινήτου που έχει καταγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Με απλά λόγια, κάθε οικόπεδο, διαμέρισμα, αγροτεμάχιο ή κτίριο που έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο διαθέτει τον δικό του ΚΑΕΚ, που λειτουργεί σαν «ταυτότητα» για το ακίνητο.

Καμία συναλλαγή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στο Κτηματολογικό γραφείο αν δεν έχεις στη διάθεσή σου τον ΚΑΕΚ ακινήτου. Με λίγα λόγια, ο ΚΑΕΚ θεωρείται ο ΑΦΜ του ακινήτου και ακολουθεί το ακίνητο σε όλες τους τις συναλλαγές.

Τι περιλαμβάνει ο ΚΑΕΚ

Ο ΚΑΕΚ δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία ιδιοκτητών αλλά παρέχει μοναδική ταυτότητα στο ακίνητο. Είναι χρήσιμος για:

Τις αγοραπωλησίες ακινήτων

Τη διεκπεραίωση κτηματολογικών εγγραφών ή διορθώσεων

Τη σύνδεση των ακινήτων με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Πού θα βρείτε τον ΚΑΕΚ

Ο ΚΑΕΚ αναγράφεται σε διάφορα έγγραφα που αφορούν το ακίνητο, όπως:

Στοιχεία Κτηματολογίου: Μπορείτε να αναζητήσετε τον ΚΑΕΚ μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) εισάγοντας στοιχεία του ακινήτου ή τον αριθμό οικοπέδου/διαμερίσματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κτηματολογικό Φύλλο: Σε κάθε επίσημο Κτηματολογικό Φύλλο, ο ΚΑΕΚ αναγράφεται στην κορυφή ή δίπλα στα βασικά στοιχεία του ακινήτου.

Συμβόλαια Αγοραπωλησίας: Όταν γίνεται μεταβίβαση ακινήτου, ο ΚΑΕΚ αναφέρεται στο συμβόλαιο.

Αποσπάσματα Κτηματολογίου: Μπορείτε να ζητήσετε αποσπάσματα ή πιστοποιητικά ακινήτου από το Κτηματολόγιο για να δείτε τον ΚΑΕΚ και άλλα στοιχεία του ακινήτου.

Πώς γίνεται η εύρεση ακινήτου με ΚΑΕΚ

Μέσα από την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr, έχετε δύο επιλογές για να βρείτε το ακίνητό σας είτε να επιλέξετε από τα ΚΑΕΚ που είναι καταχωρημένα στο όνομά σας, είτε να εισάγετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό, δηλώνοντας παράλληλα την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης του.

Στη συνέχεια, καταβάλλετε το ποσό των πέντε (5) ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου εκδίδεται αυτόματα, συνοδευόμενο από την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσφραγίδα του Κτηματολογίου.

Ανάλυση ΚΑΕΚ

Ο ΚΑΕΚ είναι ένας 12ψήφιος κωδικός που προσδιορίζει μοναδικά κάθε γεωτεμάχιο στην Ελλάδα και αναλύεται ως εξής:

Τα 2 πρώτα ψηφία: Νομός όπου βρίσκεται το γεωτεμάχιο.

Τα 3 επόμενα ψηφία: Δήμος ή Κοινότητα εντός του νομού.

Τα 2 επόμενα ψηφία: Κτηματολογικός τομέας.

Τα 2 επόμενα ψηφία: Κτηματολογική ενότητα.

Τα 3 τελευταία ψηφία: Αύξων αριθμός γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Για οριζόντιες ιδιοκτησίες: προστίθεται η μορφή /0/0.

Πολλαπλές οριζόντιες: /0/1, /0/2 κ.ο.κ.

Για επιπλέον κτίρια: /1/0, /2/0 κ.ο.κ.

Οριζόντιες ιδιοκτησίες σε περισσότερα κτίρια: /1/1, /1/2 κ.ο.κ.

Τι συμβαίνει όταν μεταβάλλεται το ακίνητο

Σε περιπτώσεις κατάτμησης, διάσπασης ή συνένωσης γεωτεμαχίων, δημιουργούνται νέοι ΚΑΕΚ για τις μελλοντικές συναλλαγές.

Το παλιό γεωτεμάχιο παραμένει ως «Ιστορική Ιδιοκτησία», αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέες συναλλαγές.

Παραμένει διαθέσιμο μόνο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.