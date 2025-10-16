Μια νέα «παγίδα» επιπλέον φόρου κρύβει για τους φορολογούμενους το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Η υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, e-banking, IRIS κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό e-αποδείξεων θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρο 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που θα λείπουν. Η επιβάρυνση θα αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2026.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως

Συνολικά 12 κατηγορίες φορολογουμένων δεν έχουν καμία υποχρέωση να καλύψουν το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες, καθώς εξαιρούνται από το μέτρο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται σε δήλωση στην Ελλάδα.

Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.

Ανήλικοι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση.

Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Κάτοικοι χωριών με έως 500 κατοίκους και νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων (εκτός τουριστικών περιοχών).

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Φορολογούμενοι που νοσηλεύονται μακροχρόνια (πάνω από 6 μήνες).

Όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας ή ψυχιατρικά ιδρύματα.

Οι φυλακισμένοι.

«Φορο-μπόνους»

Από την άλλη πλευρά, όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για συναλλαγές με δικηγόρους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κομμωτήρια, ταξί και άλλους επαγγελματίες, θα έχουν έξτρα φορολογική έκπτωση έως 2.200 ευρώ για τα εισοδήματα του 2025, η οποία θα φανεί στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026.

Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι η πρόβλεψη για τις ιατρικές δαπάνες, καθώς μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30%. Δηλαδή, απόδειξη 100 ευρώ από γιατρό, οδοντίατρο ή άλλο επαγγελματία υγείας υπολογίζεται στην εφορία ως δαπάνη 200 ευρώ.