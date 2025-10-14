Αναλυτικά όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις και το 2025, εξασφαλίζοντας ταχύτερη σύνταξη και υψηλότερες αποδοχές.

Χιλιάδες γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαιώματα πριν από το 2013 εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτό το «παράθυρο» πρόωρης αποχώρησης από την εργασία. Οι ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μητέρες ανήλικων τέκνων, τους γονείς και τους τρίτεκνους πριν από το 1993, δίνουν και το 2025 τη δυνατότητα εξόδου πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους, με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές στο ασφαλιστικό πλαίσιο, οι μεταβατικές διατάξεις που διασώζουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν σανίδα σωτηρίας για πολλές οικογένειες, ιδίως για όσες είχαν φροντίσει εγκαίρως να «κλειδώσουν» προϋποθέσεις και έτη ασφάλισης.

Αναλυτικά όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών που μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις και το 2025, εξασφαλίζοντας ταχύτερη συνταξιοδότηση και υψηλότερες αποδοχές.

Ασφαλισμένες του ΙΚΑ

Οι γυναίκες που προέρχονται από το ΙΚΑ και κατοχυρώνουν δικαίωμα εξόδου (πλήρη ή μειωμένη σύνταξη) εντός του 2025, είναι οι εξής:

1. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2010 και ανήλικο τέκνο, οι οποίες είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως το 2018.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, εφόσον δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη.

2. Ασφαλισμένες με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011, που έκλεισαν τα 50 το 2017 ή τα 52.

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη, όριο που συμπληρώνεται το 2025 και το 2024 αντίστοιχα.

3. Μητέρες με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και ανήλικο τέκνο, που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως το 2018.

Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται εντός του 2024 με μειωμένη σύνταξη στο νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 μετά το 2019, αποχωρούν στα 62 με μειωμένη.

Σύνταξη από Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών

1. Μητέρες με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο, που είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος έως το 2017, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία έως 58,5 ετών. Μετά το 2017, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά: 60,2, 61,3 κ.ο.κ. Τα ίδια όρια ισχύουν και για όσες είχαν 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011 και έκλεισαν τα 52 έως το 2018.

2. Μητέρες με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012, που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος έως το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη έως το 61ο έτος της ηλικίας τους.

Σύνταξη από το Δημόσιο

Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 έως 62 ετών μπορούν να λάβουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου που θα υποβάλουν αίτηση εντός του 2025:

1. Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία, γεννημένοι έως 12/1965, με όριο συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.

2. Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, γεννημένοι έως 12/1963, με όριο ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών.

3. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από 01/1965 έως 07/1965 με 21 έτη το 2011, που συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη και 5 μήνες.

4. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι από 01/1962 έως 07/1962 με 23 έτη το 2012, με ηλικία συνταξιοδότησης τα 58 έτη και 5 μήνες, καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 1963 με όριο το 61ο έτος.

Μειωμένη σύνταξη

Η δυνατότητα μειωμένης σύνταξης πριν τα 62 εξακολουθεί να ισχύει για όσους έχουν διοριστεί πριν από το 1993 και είχαν συμπληρώσει τις ηλικίες των 55, 56, 58 ή 60 ετών έως το 2022, με 25ετία τα έτη 2010, 2011 ή 2012. Με μειωμένη σύνταξη στα 56 ή 58 μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών έως το 2022, καθώς και όσοι είχαν 25ετία το 2012 και έκλεισαν τα 58 έως το 2022. Αν οι ηλικίες αυτές συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε η έξοδος γίνεται στα 62.

Επίσης, οι γυναίκες με 25ετία έως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης από το 55ο έτος, ενώ οι άνδρες με 25ετία έως το 2010 αποχωρούν από το 60ό έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές έχουν συμπληρωθεί έως το 2022. Αν συμπληρώνονται από το 2023 και μετά, το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη ανεβαίνει στα 62.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Στα ταμεία των ελευθέρων επαγγελματιών, η συνταξιοδότηση στα 62 προϋποθέτει 40 έτη πληρωμένων εισφορών. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια (π.χ. διαθέτουν 30), αποχωρούν στα 67, ενώ σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62 με μειωμένη σύνταξη, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό σε οποιονδήποτε φορέα κατά την τελευταία πενταετία.