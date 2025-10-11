Η επιστροφή ενοικίου ανήκει στα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την επιστροφή ενοικίου:
Οι δικαιούχοι:
Α΄ κατοικία: έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί
- Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ
- Πληρωμή: 30 Νοεμβρίου 2025
- Προϋπόθεση: δήλωση αριθμού μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025
Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:
- Άγαμος: έως 20.000 €
- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €
- Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €
- Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €
- Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €
Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:
- Άγαμος: έως 120.000 €
- Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €
- Με 1 παιδί: έως 160.000 €
- Με 2 παιδιά: έως 180.000 €
Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω πληθωριστικών πιέσεων.
Η ενίσχυση θα δοθεί εφάπαξ, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.