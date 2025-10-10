Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι «να είμαστε δημοσιονομικά συνετοί αλλά και οικονομικά φιλόδοξοι».

Στο Λουξεμβούργο, όπου συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), συμμετέχει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων με ταχύτητα και ευελιξία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι «η αποστολή και η ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Ένωσης».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο προβλέπει αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση — περίπου 10%. Όπως δήλωσε, οι δείκτες αυτοί «αποτυπώνουν μια οικονομία ανθεκτική και αναπτυσσόμενη, που παράλληλα καταφέρνει να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι «να είμαστε δημοσιονομικά συνετοί αλλά και οικονομικά φιλόδοξοι». Επισήμανε, επίσης, ότι κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, μέσα από την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την εξάλειψη των «κρυφών εμποδίων» που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την οικονομική ολοκλήρωση.

Στην ημερήσια διάταξη του ECOFIN περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση του συστήματος ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και η αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τη φορολογία καπνού. Επιπλέον, θα εξεταστούν προτάσεις για τη χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης και τα φορολογικά κίνητρα που στηρίζουν τη συμφωνία για την καθαρή βιομηχανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και η συζήτηση για την εξάλειψη των εμποδίων στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομισματικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.