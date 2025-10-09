Η υπόθεση αφορούσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου που είχε εκδοθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την προσφεύγουσα στις 2 Δεκεμβρίου 2024.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή που υπέβαλε σύζυγος αποβιώσαντος λογιστή, ζητώντας την επανεκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του έτους 2023.

Η γυναίκα, ως κληρονόμος, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν είχε τη δυνατότητα να εργαστεί λόγω σοβαρής ασθένειας, η οποία οδήγησε στον θάνατό του στις 8 Φεβρουαρίου 2024, και ζήτησε επανεξέταση του φόρου που προέκυψε. Η υπόθεση αφορούσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου που είχε εκδοθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την προσφεύγουσα στις 2 Δεκεμβρίου 2024.

Στη δήλωση δηλώθηκε ζημία 1.069,49 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισόδημα 300 ευρώ από υπεκμίσθωση ακινήτου. Ωστόσο, κατά την εκκαθάριση, η φορολογική διοίκηση εφάρμοσε το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 28Α έως 28Δ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεβάζοντας το φορολογητέο ποσό στα 14.142,57 ευρώ και τον οφειλόμενο φόρο στα 2.100,14 ευρώ.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας την προσφυγή, διαπίστωσε ότι η πράξη κοινοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2025 και ότι η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής είχε λήξει. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 5104/2024, η προσφυγή έπρεπε να έχει υποβληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, ωστόσο αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Σύμφωνα με την απόφαση (αρ. 3413/16.09.2025), η υπηρεσία έκρινε ότι η προσφυγή ασκήθηκε πέραν των νόμιμων προθεσμιών και την απέρριψε ως απαράδεκτη, χωρίς να εξετάσει περαιτέρω τα επιχειρήματα που προέβαλε η προσφεύγουσα.