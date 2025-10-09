Η ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου που ζητούσε να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για αλλοδαπούς (άρθρο 5Γ του Ν. 4172/2013), το οποίο αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Ζητήματα που σχετίζονται με τη φορολογική κατοικία ή την ένταξη αλλοδαπών στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης εξετάζονται πλέον αποκλειστικά μέσω της δικαστικής οδού. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου που ζητούσε να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για αλλοδαπούς (άρθρο 5Γ του Ν. 4172/2013), το οποίο αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ο φορολογούμενος είχε προσφύγει κατά της απόφασης του Κέντρου Φορολογουμένων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής, το οποίο είχε απορρίψει την αίτησή του για υπαγωγή στο καθεστώς. Το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. έκρινε ότι η αίτηση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς η έναρξη εργασιών του προσφεύγοντος έγινε στις 10 Αυγούστου 2022, ενώ η αίτηση κατατέθηκε στις 30 Απριλίου 2024, δηλαδή μετά την προθεσμία που προβλέπει ο νόμος — έως το τέλος του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ενδιαφερόμενος υποστήριξε ότι η πραγματική έναρξη της δραστηριότητάς του θα έπρεπε να θεωρηθεί η 5η Απριλίου 2023 και πως επομένως η αίτησή του ήταν εμπρόθεσμη. Ζήτησε, έτσι, την ακύρωση της απορριπτικής απόφασης και την ένταξή του στο καθεστώς του άρθρου 5Γ.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), εξετάζοντας την υπόθεση, επικαλέστηκε τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024) και του Ν. 5119/2024, σύμφωνα με τις οποίες οι υποθέσεις που αφορούν τη φορολογική κατοικία και τις μεταβολές στο φορολογικό μητρώο δεν εμπίπτουν πλέον στην αρμοδιότητά της, αλλά υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η ΔΕΔ έκρινε ότι η προσφυγή δεν μπορούσε να εξεταστεί διοικητικά και την απέρριψε ως απαράδεκτη.