Ο πληθωρισμός στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων διαμορφώθηκε στο +0,61% σε ετήσια βάση.

Μείωση 0,76% στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σχέση με τον Αύγουστο, καταγράφει η νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο πληθωρισμός στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων διαμορφώθηκε στο +0,61% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας τάση αποκλιμάκωσης, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) εμφανίζει συνολική αύξηση 0,76%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-5,63%), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,4%), στα τρόφιμα παντοπωλείου (-5,18%), καθώς και σε προϊόντα για κατοικίδια (-3,21%) και είδη οικιακής χρήσης (-3,18%).

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού, ενώ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη μείωση του κόστους για τα λαχανικά. Παράλληλα, πτώση τιμών σημειώνεται και στο ελαιόλαδο, επηρεάζοντας θετικά την κατηγορία των παντοπωλείων.

Αντίθετα, αυξήσεις εντοπίζονται στα φρέσκα κρέατα (+10,18%), στα γλυκίσματα και σοκολάτες (+9,88%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (+6,06%), στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς ψυγείου (+4,26%), καθώς και στα κατεψυγμένα (+3,82%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η άνοδος των τιμών στα κρέατα αποδίδεται στις αυξημένες διεθνείς τιμές και στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ασθένειες που έπληξαν εγχώριες εκτροφές. Την εβδομάδα 15–21 Αυγούστου 2025, η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος στην Ε.Ε. ήταν αυξημένη κατά 35,4% σε σχέση με πέρυσι.

Επιπλέον, οι διεθνείς τιμές κακάο και καφέ εξακολουθούν να πιέζουν το κόστος σε γλυκά, ροφήματα και παγωτά. Το κακάο, επηρεασμένο από τις κλιματικές συνθήκες, παρουσίασε αύξηση 168,9% τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με το 2023.