Η Ελλάδα αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, το 20,9% των απασχολουμένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στη χώρα εργάστηκε περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που ανέρχεται σε 10,8%.

Μετά την Ελλάδα, ακολουθούν η Κύπρος με 16,6% και η Μάλτα με 14,6%, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%), όπου τα υπερωριακά ωράρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Η Eurostat σημειώνει ότι το 72,3% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται 20 έως 44 ώρες την εβδομάδα, διάστημα που αποτελεί και τον πιο συνηθισμένο χρόνο εργασίας. Οι υψηλότερες αναλογίες αυτής της κατηγορίας καταγράφονται στη Βουλγαρία (92,8%), στη Ρουμανία (90,6%) και στη Λετονία (86,9%). Αντίθετα, στην Ελλάδα, μόλις το 6,1% των απασχολουμένων εργάζονται έως 19 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, σε αντίθεση με την Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%), όπου η μερική απασχόληση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται σε μια περίοδο που το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως αναμένεται να μεταβάλει το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων. Το σχέδιο νόμου εισάγει τη δυνατότητα ημερήσιας απασχόλησης έως και 13 ωρών για έναν εργοδότη, υπό προϋποθέσεις, χωρίς αύξηση του συνολικού εβδομαδιαίου ορίου των 40 ωρών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σε μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή του χρόνου εργασίας, προβλέποντας προσαυξημένη αμοιβή 40% για την 13η ώρα και έγγραφη συναίνεση του εργαζομένου.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Eurostat βασίζεται στις πραγματικές δηλώσεις των εργαζομένων για τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησής τους, ανεξάρτητα από το αν αυτός θεωρείται «ευέλικτος» ή «υπερωριακός». Εφόσον οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν την κατανομή του χρόνου εργασίας με μεγαλύτερη ελευθερία, είναι πιθανό να αυξηθεί ο αριθμός όσων δηλώνουν ότι εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, ακόμη και αν σε θεωρητικό επίπεδο τηρούνται τα συνολικά όρια. Έτσι, η Ελλάδα, που ήδη καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ με 20,9% των εργαζομένων να δουλεύουν πάνω από 45 ώρες, ενδέχεται να διατηρήσει ή και να ενισχύσει την πρωτιά της.