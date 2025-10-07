Τα δικαιολογητικά που εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση του πελάτη και την ομαλή λειτουργία ενός νέου τραπεζικού λογαριασμού.

Η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού απαιτεί ορισμένα βασικά δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση του πελάτη και η ασφαλής λειτουργία του λογαριασμού.

Η γνώση των απαραίτητων εγγράφων διευκολύνει τη γρήγορη και ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας περιττές καθυστερήσεις.

Παρακάτω θα βρείτε τα κυριότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Τα δικαιολογητικά αυτά πιστοποιούν την ταυτότητά σας, τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία σας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το επάγγελμά σας.

Ταυτότητα : Δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, ταυτότητα σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων, ειδικό δελτίο αιτούντων άσυλο ή δελτίο δικαιούχων διεθνούς/επικουρικής προστασίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία : Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Διεύθυνση και τηλέφωνο : Πρόσφατος λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας, ενέργειας, ύδρευσης, κ.λπ. ή πρόσφατο εκκαθαριστικό.

Επάγγελμα: Πρόσφατη βεβαίωση του εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, πρόσφατο Ε3 (για ελεύθερους επαγγελματίες), επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για να ανοίξετε οποιονδήποτε λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία eGov KYC με τους κωδικούς σας TAXISnet για να γίνει αυτόματα η λήψη των στοιχείων σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα με μεταφόρτωση εγγράφων ηλεκτρονικά μέσα από το e-Banking σας ή να επισκεφτείτε με ραντεβού ένα κατάστημα με τους κωδικούς σας ΤΑXISnet ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την ταυτοποίησή σας

Προσκομίζετε ή ανεβάζετε την αστυνομική ταυτότητά σας, το διαβατήριό σας, εφόσον είναι σε ισχύ, ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης:

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.

Εάν είστε ομογενής, ταυτότητα ομογενούς.

Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕE.

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης.

Εάν ανοίξετε λογαριασμό σε κατάστημα, το έγγραφο για την ταυτοποίησή σας πρέπει να είναι πρωτότυπο.

Για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας

Προσκομίζετε ή ανεβάζετε το εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί το εισόδημά σας:

Εάν κάνετε δήλωση για πρώτη φορά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το εκκαθαριστικό σας, έντυπο Ε1 από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.

Εάν δεν κάνετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σας από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία σας.

Εάν έχετε κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό.

Εάν έχετε φορολογική υποχρέωση προς τις ΗΠΑ, συμπληρωμένο το έντυπο W9. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ιθαγένειας ή φορολογικής κατοικίας στις ΗΠΑ, αλλά χωρίς φορολογική υποχρέωση, προσκομίστε το έντυπο W8BEN.

Για τη μόνιμη κατοικία σας

Προσκομίζετε ή ανεβάζετε πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά σας ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνσή σας:

Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία.

Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.

Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας.

Εάν μένετε με τον/την σύζυγό σας ή τους γονείς σας και δεν έχετε τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό σας όνομα, προσκομίστε ένα από αυτά:

- Υπεύθυνη δήλωσή σας και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.

- Αποδεικτικό για τη συγγενική σχέση σας (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, προσκομίστε από τη χώρα εγκατάστασής σας έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνση του τόπου διαμονής σας:

- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (έως 6 μηνών)

- Πρόσφατο λογαριασμό κινητού ή σταθερού (έως 6 μηνών)

- Επικυρωμένο έγγραφο από δημόσια αρχή, πρεσβεία ή προξενείο του τόπου διαμονής σας

Για το επάγγελμά σας

Προσκομίζετε ή ανεβάζετε δικαιολογητικά για το επάγγελμα, το τηλέφωνο και την επαγγελματική διεύθυνσή σας, ανάλογα με την ιδιότητά σας:

Εάν είστε μισθωτός, βεβαίωση εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είστε συνταξιούχος, πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή την απόφαση συνταξιοδότησης.

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είστε φοιτητής, ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών.

Εάν είστε αγρότης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος με αναφορά σε γεωργικές επιχειρήσεις στην ενότητα «Συνολικό Εισόδημα».

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά σας, όπως:

- Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.

- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

- Επαγγελματική ταυτότητα.

- Βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου.

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).

Εάν ασχολείστε με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.

Εάν παρέχετε υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένη έδρα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Εάν είστε άνεργος, κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας και είστε:

- Μισθωτός – Βεβαίωση εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας (έως 3 μηνών).

- Συνταξιούχος – Το πιο πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του συνταξιούχου.

- Ελεύθερος επαγγελματίας – Έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά σας, όπως: βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασής σας όπου φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητά σας, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ασφαλιστική ενημερότητα.

- Φοιτητής – Βεβαίωση σπουδών, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα.

- Άνεργος – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του ανέργου.

- Εάν ασχολείστε με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.