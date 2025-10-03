Η πρόταση της Euronext αφορά το 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ και περιλαμβάνει σχέση ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή της Euronext.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τον φάκελο της Euronext για την εξαγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ), με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία και αν η Euronext θα αξιοποιήσει το σύνολο του διαθέσιμου οκτάμηνου χρονικού διαστήματος.

Η πρόταση της Euronext αφορά το 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ και περιλαμβάνει σχέση ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή της Euronext.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ είχε ενημερώσει τον περασμένο Ιούλιο ότι είχε προηγηθεί μη δεσμευτική πρόταση, η οποία αποτιμούσε την αξία της εταιρείας στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή. Μετά από διαπραγματεύσεις, η πρόταση βελτιώθηκε σε 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με το σχετικό premium να φτάνει το 19% έναντι της τιμής της 30ης Ιουνίου και το 27% σε σχέση με τον τριμηνιαίο μέσο όρο.

Η δημόσια πρόταση της Euronext τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ, καθώς και των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, αφού αξιολόγησε τα στρατηγικά και οικονομικά δεδομένα, εξέφρασε ομόφωνη στήριξη στη συμφωνία, εκτιμώντας ότι η ένταξη στο δίκτυο της Euronext θα ενισχύσει τη θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει ότι η ΕΧΑΕ θα διατηρήσει τη νομική και φορολογική της έδρα στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών θα συνεχίσει να λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, η Euronext δεσμεύεται να εξετάσει τη δημιουργία τεχνολογικού κέντρου στην Ελλάδα και να διασφαλίσει την εκπροσώπηση της χώρας στα διοικητικά της όργανα.

Η τελική αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΑΕ αναμένεται μετά τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου της δημόσιας πρότασης, ενώ όλα τα μέλη που κατέχουν μετοχές έχουν ήδη δεσμευθεί να τις προσφέρουν.