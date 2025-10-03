Η εφαρμογή TaxCalc είναι διαθέσιμη και επιτρέπει σε κάθε πολίτη να υπολογίζει άμεσα τα οικονομικά οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς χρήση προσωπικών δεδομένων.

Νέα πλατφόρμα στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr παρέχει δύο εργαλεία για τους πολίτες. Τον υπολογιστή φόρου εισοδήματος και τον υπολογιστή φόρου ενοικίου.

Από χτες τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή TaxCalc, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υπολογίσουν εύκολα και γρήγορα τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη.

Η πλατφόρμα, προσβάσιμη στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr , λειτουργεί σε υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα, χωρίς να απαιτείται καταχώρηση προσωπικών δεδομένων ή cookies.

Το TaxCalc διαθέτει δύο βασικά εργαλεία: τον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος και τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου. Ο χρήστης εισάγει βασικά στοιχεία, όπως το είδος απασχόλησης, το φορολογητέο εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό παιδιών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ξεχωριστής καταχώρησης για τον/την σύζυγο, ώστε να εμφανιστούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία του οικογενειακού εισοδήματος.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα με συγκριτικά δεδομένα για το 2025 και το 2026, περιλαμβάνοντας το ύψος του φόρου, τις εκπτώσεις και το καθαρό όφελος. Στην επιλογή «Ανάλυση» παρέχονται λεπτομέρειες για τα κλιμάκια φορολογίας και τις εκπτώσεις ανά οικογενειακή κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καταχωρήσουν το μίσθωμα και να δουν αμέσως το όφελος που θα έχουν από τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από το 2026.