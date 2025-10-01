Η πλατφόρμα TaxCalc περιλαμβάνει δύο βασικά εργαλεία: τον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος και τον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου.

Από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που τους επιτρέπει να υπολογίζουν με απλό και γρήγορο τρόπο τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη. Πρόκειται για την εφαρμογή TaxCalc, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απαιτείται χρήση προσωπικών δεδομένων ή cookies.

Η εφαρμογή, που αναπτύχθηκε από τα στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φιλοξενείται στο G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να δουν μέσα σε δευτερόλεπτα τις μειώσεις που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, αυτές οι μειώσεις μεταφράζονται σε αυξήσεις μισθών ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα οφέλη θα φανούν το 2027.

Ο χρήστης εισάγει βασικά στοιχεία, όπως είδος απασχόλησης, φορολογητέο εισόδημα, έτος γέννησης και αριθμό παιδιών, ενώ σε περίπτωση συζύγου υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ξεχωριστών δεδομένων.

Αμέσως εμφανίζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα για το 2025 και το 2026, με αναλυτική παρουσίαση του φόρου, των εκπτώσεων και του καθαρού οφέλους για τον υπόχρεο, τον/την σύζυγο και το οικογενειακό εισόδημα.

Στην επιλογή «Ανάλυση» οι πολίτες μπορούν να δουν αναλυτικά τα κλιμάκια φορολογίας και τις εκπτώσεις που ισχύουν ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Παράλληλα, μέσω του Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισάγουν το μίσθωμα και να διαπιστώσουν άμεσα τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από το 2026.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η λειτουργία της TaxCalc αποτελεί το πρώτο βήμα. Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ εντός Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα παρουσιάσει νέα, πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η οποία θα αντλεί αυτόματα τα φορολογικά δεδομένα των πολιτών από τη βάση της, ώστε να παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς.