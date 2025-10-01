Τα έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθαν σε 1,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 43,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο τόσο στην κερδοφορία όσο και στα έσοδα, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 68,1 εκατ. ευρώ, έναντι 49,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 36,7%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,68 ευρώ, ενισχυμένα κατά 22,5%.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 43,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σημαντική ήταν και η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA), η οποία εκτοξεύτηκε στα 317,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 84,4%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στον τομέα των παραχωρήσεων, με την Αττική Οδό να συνεισφέρει 89 εκατ. ευρώ στη λειτουργική κερδοφορία. Η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους του Ομίλου συνέχισε την ανοδική της πορεία, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας ενίσχυσε τα έσοδά του διατηρώντας σταθερά τα περιθώρια κέρδους.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις και στις ταμειακές ροές, καθώς οι λειτουργικές εισροές διαμορφώθηκαν στα 219,3 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες από τα 93,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Ιουνίου ανήλθαν σε 1,46 δισ. ευρώ, ενώ μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου, η συνολική ρευστότητα του Ομίλου αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή περιορίστηκε στα 117 εκατ. ευρώ, από 153 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική εικόνα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο έργων ανήλθε στα 6,3 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, με τον Όμιλο να έχει συνάψει μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου νέες συμβάσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 75% του συνολικού ανεκτέλεστου αφορά ιδιωτικά έργα και έργα ιδίων επενδύσεων, γεγονός που προσδίδει σταθερότητα στις προοπτικές.

Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επισημαίνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς προέρχεται από τον τομέα των παραχωρήσεων που διασφαλίζει μακροπρόθεσμες ροές εσόδων. Παράλληλα, αναμένονται πρόσθετες θετικές επιδράσεις από την έναρξη λειτουργίας νέων μεγάλων έργων, όπως η Εγνατία Οδός, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων.