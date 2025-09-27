Τα σημερινά τιμολόγια αποκαλύπτουν το πώς διαμορφώνεται το κόστος για τους καταναλωτές και τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη αύξηση της τάξης του 20%.

Η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει σε αύξηση τιμολογίων με την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να είναι εκείνη που θα αποφασίσει το ύψος των αυξήσεων.

Στο κρίσιμο ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό, που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ, στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025. «Ο ρυθμιστής θα αποφασίσει τι θα ενσωματωθεί στα τιμολόγια. Ό,τι δεν εγκριθεί, θα πρέπει να το αναλάβουν οι μέτοχοι», ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ. Η αύξηση των τιμολογίων δεν αποτελεί επιλογή της διοίκησης αλλά προκύπτει ως αναγκαιότητα, εφόσον η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα πρωτοφανές σε μέγεθος επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία.

Τα σημερινά τιμολόγια αποκαλύπτουν το πώς διαμορφώνεται το κόστος για τους καταναλωτές και τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη αύξηση της τάξης του 20%. Με βάση το ισχύον τιμολόγιο για οικιακή χρήση, η κατανάλωση νερού τιμολογείται κλιμακωτά: από 0,35 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για τα πρώτα 5 κυβικά, 0,64 ευρώ για την επόμενη κατανάλωση έως τα 20 κυβικά, 1,83 ευρώ για την κλίμακα 20–27 κυβικών, 2,56 ευρώ για 27–35 κυβικά και 3,20 ευρώ ανά κυβικό για κάθε κατανάλωση άνω των 35 κυβικών. Επιπλέον, το πάγιο τέλος για τις μικρές παροχές ορίζεται στο 1 ευρώ τον μήνα .

Η πραγματικότητα αυτή μεταφράζεται σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στους λογαριασμούς, ανάλογα με την κατανάλωση. Για έναν καταναλωτή που περιορίζεται σε 10 κυβικά μέτρα τον μήνα, ο λογαριασμός ανέρχεται σήμερα σε 5,95 ευρώ. Εάν εφαρμοστεί μια αύξηση της τάξης του 20%, το ποσό θα ανέλθει στα 7,14 ευρώ, μια σχετικά μικρή επιβάρυνση. Αντίστοιχα, για κατανάλωση 25 κυβικών μέτρων, ο λογαριασμός φθάνει σήμερα τα 21,50 ευρώ, αλλά θα εκτοξευθεί στα 25,80 ευρώ με την ίδια αύξηση.

Η εικόνα αλλάζει δραματικά για μεγαλύτερες καταναλώσεις. Στα 40 κυβικά μέτρα, το κόστος φθάνει τα 61,64 ευρώ τον μήνα, με την ενδεχόμενη αύξηση να το ανεβάζει στα 73,97 ευρώ. Ακόμη πιο βαριά θα είναι η επιβάρυνση για όσους ξεπερνούν τα 60 κυβικά μέτρα, καθώς από τα 125,64 ευρώ που κοστίζει σήμερα η κατανάλωση, ο λογαριασμός θα εκτιναχθεί στα 150,77 ευρώ. Στα 100 κυβικά μέτρα, τέλος, ο λογαριασμός διαμορφώνεται στα 253,64 ευρώ, ενώ με την αύξηση θα ξεπεράσει τα 300 ευρώ, φθάνοντας στα 304,37 ευρώ.

Τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι αυτοί που θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος μιας πιθανής αναπροσαρμογής. Το γεγονός ότι το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι κλιμακωτό, με πολύ χαμηλή τιμή στα πρώτα κυβικά και έντονα αυξημένες χρεώσεις στις υψηλότερες κατηγορίες, λειτουργεί προστατευτικά για τα νοικοκυριά με μικρές και μεσαίες καταναλώσεις.