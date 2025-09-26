Το μπόνους αντιστοιχεί στο 15% του ετήσιου μισθού και αφορά έως 20.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θα το λάβουν εφόσον επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί.

Διπλάσιο θα είναι το μπόνους παραγωγικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2025, με την καταβολή του να προγραμματίζεται έως το καλοκαίρι του 2026. Το θέμα θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τρίτης, μαζί με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες για την πίστωση του πριμ στους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό θα εγκριθούν τα έργα και οι στόχοι που θα επιλεγούν προς ανταμοιβή, τα σχετικά ορόσημα, καθώς και τα ποσά που θα αντιστοιχούν σε κάθε φορέα υλοποίησης. Το μπόνους είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το 2023, βάσει του νόμου 4940/2022, και εφέτος ο προϋπολογισμός του αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ, από 20 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ που υπάγονται στο σύστημα στοχοθεσίας - αξιολόγησης, στρατιωτικοί, ένστολοι και ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ανεξάρτητων Αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν σε φορείς με πλήρη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης. Το μπόνους αντιστοιχεί στο 15% του ετήσιου μισθού και αφορά έως 20.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θα το λάβουν εφόσον επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Στην ουσία θα λάβουν ένα ακόμη μισθό.

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του συστήματος ανταμοιβών εντάσσονται έργα και στόχοι που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η διεύρυνση αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας έμφαση σε εκείνες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την Κεντρική Διοίκηση, θα αξιολογηθούν και δράσεις δήμων και περιφερειών που συνδέονται με κρίσιμες μεταρρυθμίσεις ή συμβάλλουν στην επίτευξη εθνικών στόχων.

Τις προτάσεις για τα έργα ή τους στόχους που θα τεθούν προς ανταμοιβή καταθέτουν οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τόσο έργα που αφορούν το δικό τους υπουργείο όσο και έργα εποπτευόμενων φορέων ή ακόμη και οριζόντιους στόχους που εκτείνονται σε περισσότερες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένο αριθμό έργων προς αξιολόγηση και ένταξη. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν την πρώτη ύλη για την τελική επιλογή των έργων που θα επιβραβευθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει η Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται, σταθμίζει τη σημασία και τη στρατηγική αξία των προτάσεων και εισηγείται στους συναρμόδιους υπουργούς το σύνολο των έργων και στόχων που θεωρεί κατάλληλα για επιβράβευση.