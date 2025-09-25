Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, ενώ οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση βάσει των ισχυουσών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία στο περιβάλλον της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Η περίοδος αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 17:00.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι οι προπτυχιακοί έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους. Δεν περιλαμβάνονται οι διδακτορικοί φοιτητές, ενώ όσοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Τράπεζα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν τόσο το Κεντρικό Κατάστημα στην Αθήνα και τις λοιπές εγκαταστάσεις της Αττικής, όσο και συγκεκριμένα υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει έως δύο προτιμήσεις με σειρά επιλογής. Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, με την Τράπεζα να λαμβάνει υπόψη πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες και στοιχεία όπως ο τόπος κατοικίας ή φοίτησης, καθώς και κοινωνικούς ή οικογενειακούς παράγοντες.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, ενώ οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση βάσει των ισχυουσών αποφάσεων της Τράπεζας. Όλες οι αιτήσεις θα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε αποδοχή περιορισμένου αριθμού αιτήσεων ή ακόμη και να μην καλύψει όλες τις διαθέσιμες θέσεις, στο πλαίσιο της ελεύθερης κρίσης της. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών τους, ώστε να διεκδικήσουν τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα που προσφέρει πολύτιμη γνώση και πρακτική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.