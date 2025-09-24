Σε επίπεδο Ομίλου ΑΔΜΗΕ, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν στα 220 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της κάμψης στα διασυνδετικά δικαιώματα.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, παρουσιάζοντας μείωση σε βασικούς δείκτες, γεγονός που αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, καταγράφοντας πτώση 12,2%.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των εσόδων που προκύπτουν από τη συμμετοχή της εταιρείας κατά 51% στον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, τα οποία ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,4%. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 658 χιλ. ευρώ, αυξημένα από τα 576 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 33,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,8%. Σταθερά θετική πορεία κατέγραψαν τα χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν στα 398 χιλ. ευρώ έναντι 131 χιλ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Σε επίπεδο Ομίλου ΑΔΜΗΕ, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν στα 220 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,4% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της κάμψης στα διασυνδετικά δικαιώματα. Το EBITDA ανήλθε σε 152,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ από 77,2 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 12,4%. Παράλληλα, οι επενδυτικές δαπάνες παρέμειναν υψηλές, στα 300,4 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, η συνέχιση των φάσεων διασύνδεσης των Κυκλάδων και το έργο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχώρησε παράλληλα σε ενέργειες που ενισχύουν την απόδοση για τους μετόχους. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2024 ύψους 14,47 εκατ. ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η καταβολή προμερίσματος για το 2025, ύψους 27,97 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ, με μηδενικό χρέος, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της θέση.

Παρά τις πιέσεις στα αποτελέσματα, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει να επενδύει σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση της χώρας. Οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο Αιγαίο, η διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, καθώς και διεθνή έργα με την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο του Ομίλου στην ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.