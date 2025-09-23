Το εγχειρίδιο συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε το επικαιροποιημένο «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εγκυρότητα της πληροφόρησης προς τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο. Το εγχειρίδιο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ορθή κατανόηση των τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις απαλλαγές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον πρόλογο της έκδοσης, το εγχειρίδιο συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από το Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. και τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα μέχρι τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών, καθώς και τα ειδικά καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι λεπτομερείς αναφορές στις απαλλαγές από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών. Το εγχειρίδιο διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, τις περιπτώσεις όπου προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση απαλλάσσονται από τον φόρο, όπως και τις διαδικασίες για επανεισαγόμενα αγαθά, προϊόντα αλιείας και ενεργειακά προϊόντα. Παράλληλα, περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες που ισχύουν για το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, τις ελεύθερες ζώνες και την τελειοποίηση προϊόντων με σκοπό την επανεξαγωγή.

Η νέα έκδοση εστιάζει επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς μπορούν να επωφεληθούν από προτιμησιακές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις παρέχεται μειωμένη ή μηδενική δασμολογική επιβάρυνση, εφόσον πληρούνται οι κανόνες καταγωγής και συνοδεύονται τα προϊόντα από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Αναλύεται ακόμη το σύστημα REX (Registered Exporters System), που απλοποιεί την πιστοποίηση καταγωγής, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους εξαγωγείς να πιστοποιούν τα προϊόντα τους.

Σημαντική έμφαση δίνεται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων προϊόντων, με παραδείγματα για το πώς διαμορφώνεται το τελικό ποσό που υπόκειται σε επιβαρύνσεις. Το εγχειρίδιο επεξηγεί βήμα-βήμα τη διαδικασία καθορισμού της δασμολογητέας αξίας και τα έγγραφα που μπορεί να απαιτήσουν οι τελωνειακές αρχές για τον ακριβή υπολογισμό της. Με αυτόν τον τρόπο, οι συναλλασσόμενοι αποφεύγουν παρερμηνείες και επιπλέον κόστη.

Όπως τόνισε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, Δημήτριος Μπουρίκος, «η απλούστευση και η ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και οικονομικών φορέων».