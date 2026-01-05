Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.

Σε πλήρη ψηφιακή τροχιά περνά από σήμερα ακόμη ένα κρίσιμο στάδιο των μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ ξεκινά η υποβολή και των τροποποιητικών εμπρόθεσμων δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων που αφορούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για τη σύσταση, την τροποποίηση σύστασης και την κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση φορολογουμένων και επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων.

Το Dnews.gr παραθέτει οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις νέες ψηφιακές δηλώσεις ΦΜΑ μέσω του myPROPERTY:

1. Τι αλλάζει από σήμερα στις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων;

Από σήμερα επεκτείνεται η ψηφιακή λειτουργία της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, καθώς δίνεται η δυνατότητα υποβολής και των τροποποιητικών εμπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΑ που αφορούν πράξεις σύστασης, τροποποίησης σύστασης και κατάργησης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών. Μέχρι πρότινος, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις απαιτούσαν φυσική παρουσία στις ΔΟΥ.

2. Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα ψηφιακή διαδικασία;

Τη δυνατότητα έχουν φορολογούμενοι και συμβαλλόμενοι σε πράξεις ακινήτων, εφόσον η αρχική δήλωση ΦΜΑ έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ και δεν έχει ακόμη συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αν έχει ήδη υπογραφεί το συμβόλαιο, η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας.

3. Ποιες πράξεις αφορούν οι τροποποιητικές δηλώσεις που πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά;

Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις αφορούν αποκλειστικά πράξεις σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, τροποποίησης της σύστασης αυτών ή κατάργησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακίνητα σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας.

4. Από πού και πώς γίνεται η υποβολή των δηλώσεων;

Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές, Δημοφιλείς Εφαρμογές και επιλογή myPROPERTY. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για δηλώσεις που κατατίθενται μέσω ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

5. Ποιες άλλες δηλώσεις ΦΜΑ υποβάλλονται ήδη ψηφιακά μέσω myPROPERTY;

Η πλατφόρμα καλύπτει τις αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ για μεταβιβάσεις ακινήτων ή σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων με επαχθή αιτία, δηλώσεις σε περιπτώσεις χρησικτησίας, διαφορές έκτασης σε σχέση με τον τίτλο κτήσης, πλασματικές μεταβιβάσεις λόγω προσυμφώνων, καθώς και μεταβιβάσεις που σχετίζονται με εργολαβικά προσύμφωνα.

6. Τι ισχύει για τα προσύμφωνα και τα οριστικά συμβόλαια;

Όταν συντάσσεται οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε εκτέλεση προσυμφώνου και εντός δύο ετών από την κατάρτισή του, η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται ψηφιακά και το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αναρτάται υποχρεωτικά στην εφαρμογή myPROPERTY.

7. Ποιος είναι ο στόχος της επέκτασης της πλατφόρμας myPROPERTY;

Με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών, προς όφελος τόσο των φορολογουμένων όσο και των επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων.