Για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, η οποία αποσκοπεί στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Η ρύθμιση, που προβλέπεται στην απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιου Κώτσηρα και Αθανάσιου Πετραλιά, βασίζεται στην εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής για το φορολογικό έτος 2024. Η ενίσχυση θα καταβληθεί εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025 και θα προκύπτει αυτόματα από τα στοιχεία που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται ταχύτερη και πιο απλή, καθώς οι πολίτες απαλλάσσονται από τη γραφειοκρατική επιβάρυνση.

Το ποσό που θα επιστρέφεται αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, ο υπολογισμός γίνεται αθροιστικά. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ ετησίως για κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ το ίδιο ανώτατο ποσό ισχύει και για φοιτητική κατοικία, ανά φοιτητή.

Για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης, το όριο ορίζεται στις 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες δικαιούνται έως 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Στα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τους άγαμους, ενώ για τις οικογένειες το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στις μισθώσεις φοιτητικής κατοικίας εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά όρια, ανεξάρτητα από το αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί από τον φοιτητή ή από τους γονείς του. Η διαδικασία απαιτεί να έχει υποβληθεί δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (το γνωστό «μισθωτήριο») έως τις 15 Ιουλίου 2025, καθώς και να έχει δηλωθεί ο αριθμός της στη φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταβολή της ενίσχυσης θα βασιστεί στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ εκείνου που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο και εκείνου που δήλωσε ο εκμισθωτής στη φορολογική του δήλωση. Έτσι, επιχειρείται να περιοριστούν φαινόμενα ανακριβούς δήλωσης και να διασφαλιστεί ότι ο μισθωτής λαμβάνει το ποσό που πραγματικά αντιστοιχεί στα καταβληθέντα ενοίκια.

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν ο εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή όταν η δήλωση μίσθωσης υποβάλλεται χειρόγραφα, οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 20 Οκτωβρίου 2025, είτε ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων. Αν για παράδειγμα η ενίσχυση δεν καταβληθεί λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία ή αν δεν αποδοθεί για όλες τις φοιτητικές μισθώσεις μιας οικογένειας, τότε ο μισθωτής μπορεί να καταθέσει έως το τέλος του έτους τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να λάβει την επιστροφή. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που έχει δοθεί μεγαλύτερο ποσό, αυτό θα συμψηφιστεί με βάση τα επίσημα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέα υποχρέωση: όλα τα ενοίκια θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή. Η ρύθμιση αυτή, που θα καθοριστεί με νεότερη υπουργική απόφαση, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της αδήλωτης οικονομίας.

Η επιστροφή του ενοικίου θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον μισθωτή στην ψηφιακή πύλη myAADE ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp. Οι πολίτες που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 είτε ψηφιακά, με επιλογή της κατηγορίας «Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου».