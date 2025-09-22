Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύει τη δέσμευσή της για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΑΔΕ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI) μέσω του SG Reform, σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η ΑΑΔΕ αποκτά νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επενδύοντας σε αναλύσεις μεγάλων δεδομένων και μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, που επιτρέπει την πιο στοχευμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, η υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών ανάλυσης κινδύνου που βοηθούν στον εντοπισμό περιοχών με υψηλότερο φορολογικό ρίσκο, καθώς και η εκπόνηση οδηγού για την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών φοροδιαφυγής, με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μαζί με στελέχη της Αρχής, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής.

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύει τη δέσμευση της ΑΑΔΕ για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. «Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκσυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή μας: να διασφαλίζουμε τη δίκαιη φορολόγηση, καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», υπογράμμισε.