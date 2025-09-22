Ο προϋπολογισμός 2026 θα προβλέπει διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και παροχές τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ.

Μεθαύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου το οικονομικό επιτελείο θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου.

Ο προϋπολογισμός 2026 θα προβλέπει διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και παροχές τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ. Οι έως τώρα επιδόσεις προδιαγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα άνω των 10 δισ. ευρώ για το 2025, έναντι στόχου 5,967 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν έσοδα και δαπάνες, με βάση τα στοιχεία του οκταμήνου που καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου ανήλθαν σε 48,459 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 185 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 46,596 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,119 δισ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες περιορίστηκαν σε 46,299 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,356 δισ. ευρώ.

Η ετήσια έκθεση προόδου της ελληνικής πλευράς στην Κομισιόν εκτιμά το μέγεθος στο 3,2% του ΑΕΠ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις το ανεβάζει στο 3,8%.

Η ανάπτυξη της οικονομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε στο 1,95%, χαμηλότερα από την κυβερνητική πρόβλεψη για 2,3%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση της συμβολής των αποθεμάτων, από 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, απομένουν 195 ορόσημα έως τον Αύγουστο του 2026. Δεν αποκλείεται νέα αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» με ανακατανομές στόχων. Τον Ιούλιο η Αθήνα υπέβαλε το έκτο αίτημα εκταμίευσης ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο των εκταμιεύσεων στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% των συνολικών πόρων. Σύντομα αναμένεται αίτημα για δάνεια ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει έβδομο αίτημα για 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε δάνεια. Για το 2026 προγραμματίζονται δύο ακόμη αιτήματα, τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο.