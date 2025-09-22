Η ακρίβεια παραμένει το μείζον πρόβλημα, με τις τιμές σε βασικά αγαθά, ενοίκια, υπηρεσίες και ενέργεια να κινούνται σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2026, η ελληνική κοινωνία θα συνεχίσει να πορεύεται χωρίς ουσιαστική ασπίδα προστασίας απέναντι στην ακρίβεια, καθώς η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς τοποθετείται χρονικά μετά το προσεχές Πάσχα. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα εξακολουθούν να απευθύνονται σε διάσπαρτους μηχανισμούς, με περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου και χωρίς την αποτελεσματικότητα που υπόσχεται η νέα δομή. Το κενό αυτό αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων που υπονομεύουν την καθημερινότητά τους.

Η κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες και τις πρωτοβουλίες που προβάλλει επικοινωνιακά, αδυνατεί να περιορίσει την κερδοσκοπία και την ασυδοσία της αγοράς. Η έλλειψη ενός ενιαίου και ισχυρού φορέα εποπτείας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν τιμές χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, εκμεταλλευόμενες είτε την τουριστική ζήτηση είτε την αδράνεια της πολιτείας.

Στον τομέα των υπηρεσιών, η ισχυρή προσέλευση τουριστών με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών εστίασης και διαμονής, με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 2,9% τον Αύγουστο, από τα υψηλότερα ποσοστά στην ευρωζώνη, με τις τιμές στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια να σημειώνουν αύξηση 6,2% σε ετήσια βάση. Στην αγορά ακινήτων, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ασφυκτική: οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν κατά 10,9%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης περιορίστηκε στο 2,9%, ενώ από το 2017 οι τιμές κατοικίας έχουν ξεπεράσει το 70% ανόδου. Παρά τις εξαγγελίες για στεγαστική πολιτική, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η εικόνα είναι εξίσου απογοητευτική στην ενέργεια. Παρά τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 11,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι μόλις 1,6% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι εταιρείες ενέργειας προχώρησαν σε νέες χρεώσεις και μεταβλητά τιμολόγια, χωρίς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά, με τους καταναλωτές να πληρώνουν ακριβότερα για βασικές ανάγκες.

Την ίδια ώρα, και οι τιμές σε ένδυση και είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, εξανεμίζοντας, μαζί με τις προαναφερόμενες ανατιμήσεις, τις βελτιώσεις μισθών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ μέσω των προσαρμογών στη φορολογική κλίμακα. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να λειτουργήσουν ως ανάχωμα, οι υψηλότερες αποδοχές τροφοδοτήσουν περαιτέρω την κατανάλωση και τις εισαγωγές, προκαλώντας νέο κύμα ανατιμήσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι ένας φαύλος κύκλος που θα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό, στερώντας από τους πολίτες την αγοραστική τους δύναμη.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πραγματικό ανάχωμα σε αυτή την κατάσταση. Θα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α., του Συνηγόρου του Καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, παρέχοντας έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου. Ο στόχος είναι να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα της αγοράς, να εντοπίζει και να τιμωρεί φαινόμενα αισχροκέρδειας, να διασφαλίζει τη διαφάνεια στις τιμές και να δίνει στον πολίτη ένα εύκολο και προσβάσιμο σημείο αναφοράς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Η πραγματικότητα είναι πως χωρίς την έγκαιρη ενεργοποίηση της νέας Αρχής, η κοινωνία θα συνεχίσει να βιώνει την ακρίβεια χωρίς αποτελεσματική προστασία, σε μια περίοδο που οι οικονομικές αντοχές εξαντλούνται και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα πιο δυσβάσταχτη.