Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ, φτάνοντας στο τέλος Ιουνίου τα 79,7 δισ. ευρώ από 78,1 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις έφτασαν τα 28 δισ. ευρώ, από 27,6 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα. Μέσα σε αυτά, τα δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 27,9 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έμειναν στα 10,5 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση δάνεια προς άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμειναν σταθερά στα 0,03 δισ. ευρώ.

Ανοδική τάση κατέγραψαν και τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία αυξήθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ και έφτασαν τα 9,8 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα δάνεια των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 42 δισ. ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τα καταναλωτικά δάνεια, που αυξήθηκαν κατά 0,25 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε 16,3 δισ. ευρώ, αλλά και τα στεγαστικά δάνεια, που παρουσίασαν άνοδο 0,8 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,4 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι τα δάνεια υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ ακολουθούν ανοδική πορεία, με το ενεργητικό των εταιριών να παραμένει στα 1,2 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για τα δάνεια που βρίσκονται υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ δείχνουν μια πραγματικότητα που αφορά άμεσα την κοινωνία και όχι μόνο τους αριθμούς. Το γεγονός ότι η συνολική ονομαστική αξία τους έχει φτάσει σχεδόν τα 80 δισ. ευρώ σημαίνει πως ένα πολύ μεγάλο μέρος δανείων παραμένει «κόκκινο» και έχει μεταβιβαστεί εκτός τραπεζικού συστήματος.

Συνολικά, οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι το πρόβλημα της υπερχρέωσης παραμένει έντονο και βαραίνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Η κοινωνική διάσταση είναι εμφανής: από την αβεβαιότητα που δημιουργεί ο κίνδυνος απώλειας στέγης μέχρι τις προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων να επιβιώσουν και να στηρίξουν την απασχόληση.

Παρά την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας, το βάρος του ιδιωτικού χρέους συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών.